Lali Espósito reveló un costado oculto de Soledad Pastorutti y terminaron en un divertido perreo

lali sole perreo

La joven participante le dijo a Lali: “Nadie nos quita la posibilidad de irnos de joda juntas”. A lo que Lali respondió: “Mirá, ya estoy lista yo. Me gusta mucho dar ese perfil. La gente me dice: ´Yo quiero ser tu amiga, quiero ir de joda´. Qué lindo, gracias”. Ahí Montaner intervino en la conversación: “Lo peor es que la gente cree que uno anda de joda siempre”.

“Pero la gente no cree mal en el caso de Lali. Ella disfruta mucho y está bien”, acotó Soledad Pastorutti. Y Ricardo insistió: “No, Lali siempre está trabajando”. Y Lali admitió entre risas: “Eso es verdad, pero cuando no estoy trabajando suelo estar de joda”.

Ahí, la intérprete de Disciplina reveló el costado desconocido de su compañera de jurado: “Vamos a contar la verdad: la gente cree, de hecho medios de este país han sacado notas diciendo: ´Soledad Pastorutti se fue antes de la fiesta", dijo en referencia al evento que se hizo post Martín Fierro.

Y agregó: "Indignada estoy, porque yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana. La Sole es la más fiestera de todas, es la que más te acompaña. No digan cosas que no son, porque ella es íntima con la fiesta ”. A lo que la Sole respondió: "Yo te perreo todo. Gracias Lali...".

Entonces, al pedido del público, Lali invitó a bailar a Soledad. Y con música de reggaetón de fondo, ambas perrearon hasta abajo sobre el escenario, acompañadas por Sofía. Incluso, la cantante de Soy, Ego y N5, entro otros éxitos, realizó el sensual challenge viral del tema Envolver de la brasileña Anitta.