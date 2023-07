Lali lanzó el vídeo oficial de "Quiénes son", la canción que compuso en honor a Moria Casán

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvN87VfgxFd%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO5GZC1pL4MdZCalD2ejakyffpiZCe3sSP0FPI5ZCCC8QWjE1w9fsv9zwU592hbZB0D22zZADKf58RFCR2PKbEQtYv6xJHUhw5DBOFbgVZAzfIQKNDEZAD5iv7blW31hDQlP8ZCPN3eopErK4iQiMOK7HD8KSG4KQTZCRRSRKbCZAsc8BAZDZD View this post on Instagram A post shared by Moria Casán (@moria_laone)

LA LETRA COMPLETA DE 'QUIÉNES SON'

Aló, Lali, querida

Ay, sí, mi amor, pero honradísima

Placer, placer, placer, atravesar generaciones

Y que me-

Estoy en calzoncillos, en medias

¿Cómo no voy a estar en tu voz reina?

Estoy en un museo y estoy viva

Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral

¿Quiénes son? Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura cómo llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)Mienten, me impresionan, me impacto

Tan prendida que t quemo al tacto

Y entiendes, apretando los dientes

Estás porque estoy todo el día en tu menteTalk, talk, talk, pura mierda, bebé

Yo, yo, yo tiro flores, bebé (ajá)

No, no, no tengo tiempo pa' na'

Menos, pa' atajar tu agresividad (¿quiénes son?)Miente, odio, miente, quiero

Todo fakin' yo lo veo

Si no sabes na' de nada

Mejor, shh, shut the fuck upFalta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura cómo llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura cómo llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)Mi presente superando mi pasado

Mientras llevas todo el día ahí sentado, ¿qué?

Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo

Que si a tantas me he besado (uh)Talk, talk, talk, pura mierda, bebé

Yo, yo, yo tiro flores, bebé (ajá)

No, no, no tengo tiempo pa' na'

Menos, pa' atajar tu agresividad (¿quiénes son?)Mi carácter cuestionado

Te quedaste en el pasado

Likes pendientes, están colgados

Que se calle el decoradoFalta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura cómo llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?) Falta, ¿qué te hace falta?

Me da ternura cómo llorás (¿quiénes son?)

Luces, te faltan luces

Solo proyectas oscuridad (¿quiénes son?)

¡Subí el volúmen y mirá el video!

Lali - Quiénes Son? (Official Video)