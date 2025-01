Las indirectas a Mauro Icardi en la nueva canción de Wanda Nara y L-Gante: "Ya lo dejaste al millo”

A través de sus historias de Instagram, Wanda mostró el próximo lanzamiento. “Te entrego mi corazón, aunque no pidas perdón”, se la escucha cantar a la mediática. Y el referente de la Cumbia 420 continúa: “Sabe que yo a vos te quito el frío y que los dos queremos, por eso bancamos el lío. Él es una maraca yo pura guitarra y guiro, ya lo dejaste al millo y te bajé para el caserío”.

En otro posteo, la conductora dejó escuchar una parte más del tema, en la que Elián entona: “Y después queda emocionada y me deja cien mil llamadas, ya no sé si estamos locos o me usás para la ocasión. Yo sé que fue complicado terminar su relación, los errores de la vida los pasé en el callejón y hoy en día merezco todo y sobre todo más amor”.

Acto seguido, exclamó: “Dale, Maxi el Brother, activa esto”. A su turno, el representante republicó la historia cuestión y comentó: “Febrero. Cómo les gusta el embrollo, eh”.

Muy enamorados: Wanda Nara y L-Gante tuvieron una cita en una chatarrería

Wanda Nara compartió este lunes lo que podría ser su primera colaboración musical con su pareja, L-Gante, y la jornada terminó en un lugar inesperado para el perfil actual que mantiene la conductora de televisión: una chatarrería.

Acostumbrados a mostrar el minuto a minuto de su relación, la mediática y el cantante pusieron de fondo su colaboración musical mientras iban en la camioneta de él, y después provocaron las risas de sus seguidores cuando la conductora de televisión mostró en su Instagram el lugar al que la llevó su "date".

“Hermoso mi amor este hotel 5 estrellas donde me trajiste”, lanzó la conductora mientras su novio se reía. "La verdad te zarpaste, cada día me traes a lugares más hermosos. La verdad que con vos estoy conociendo el paraíso", agregó.

"Bueno, ahí bajamos", anunció el intérprete, a lo que su pareja retrucó: "¿Bajamos acá? Gordi, ¿cómo que bajamos? ¿Es joda?", con el pánico en la voz y las risas de fondo. Después, la conductora compartió fotos de ella dentro del auto y de su novio posando frente a un SUV.