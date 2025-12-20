Las lágrimas de Flor Vigna tras vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos 3: "No se burlen..."
La influencer y la cantante revivieron su histórica enemistad y se enfrentaron en un duelo muy parejo durante el evento impulsado por Luquitas Rodríguez.
Con el anuncio de la pelea entre Flor Vigna y Mica Viciconte en la tercera de edición de Párense de Manos, muchos de los que crecieron frente al televisor viendo Combate sintieron una inevitable cuota de nostalgia. El enfrentamiento reavivó viejas rivalidades y trasladó al público a aquella etapa en la que ambas se consolidaron como figuras del reality físico.
El evento, realizado este 20 de diciembre, volvió a reunirlas en un escenario diferente, pero atravesado por la historia que comparten, y desde el primer anuncio generó una enorme expectativa. Ya arriba del ring, ambas mostraron entrega y carácter en un combate intenso que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la jornada, aunque finalmente fue Flor quien se impuso, sellando una victoria que combinó espectáculo, emoción y una revancha simbólica largamente esperada.
“Es una experiencia única, hermosa, que recomiendo a todos. Gastás toda la energía que tenés, lo disfruté mucho. Feliz”, expresó Mica tras finalizar la pelea.
El momento de las lágrimas llegó cuando la bailarina tomó el micrófono, tras un período marcado por los despectivos comentarios que recibe a diario en las redes sociales. “Esta hija de p... me dio pelea, eh. Yo muchas veces lo intento, Luquitas, eh, y muchas veces pierdo intentándolo. Se me burlan en internet y nadie sabe qué etiqueta tengo. Un día soy boxeadora, otro cantante. Pero les juro que lo hago con el corazón, disciplina y garra, para merecerme cada meta. Poder ganarlo con una mina tan fuerte como Mica me dan ganas de seguir intentando”.
Entre lágrimas, hizo una petición: “Hoy gané, pero muchas veces pierdo. Por favor, no se burlen cuando ven que pierdo, si ven que soy una loca que sigue intentando”.
