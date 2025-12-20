Las lágrimas de Flor Vigna tras vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos 3: "No se burlen..."

flor-vigna-y-mica-viciconte

El momento de las lágrimas llegó cuando la bailarina tomó el micrófono, tras un período marcado por los despectivos comentarios que recibe a diario en las redes sociales. “Esta hija de p... me dio pelea, eh. Yo muchas veces lo intento, Luquitas, eh, y muchas veces pierdo intentándolo. Se me burlan en internet y nadie sabe qué etiqueta tengo. Un día soy boxeadora, otro cantante. Pero les juro que lo hago con el corazón, disciplina y garra, para merecerme cada meta. Poder ganarlo con una mina tan fuerte como Mica me dan ganas de seguir intentando”.