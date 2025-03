Las mujeres, protagonistas en Prime Video: 6 historias de lucha y empatía

Prime Video es, por excelencia, una de las plataformas que busca y respeta tener a las mujeres protagonistas contando historias que van mucho más allá de un simple guion. Generalmente son producciones que buscan lo emocional, lo empático y lo diferente, destacando en cada aspecto el trabajo femenino.

Series y película de Prime Video con mujeres protagonistas

- Series

Cromañón: Una historia real, contada desde la perspectiva de una mujer a la altura de un espectáculo que, en algunas ocasiones, siempre fue tildado para hombres.

Esta historia dramática que sigue a un grupo de amigos adolescentes cuyas vidas fueron alteradas por los eventos reales alrededor del incendio que aconteció en el club República Cromañón de Buenos Aires en 2004 es contada desde la perspectiva de Malena, interpretada por Olivia Nuss, una chica de 19 años que sueña con convertirse en artista. La serie es dirigida por Fabiana Tiscornia y Marialy Rivas.

Tráiler:

Embed - Cromañón - Tráiler Oficial I Prime Video

El fin del amor: Descomunal, avasallante y sublime es lo que sucede en esta serie hecha por, escrita para y protagonizada por mujeres.

Basada en el libro de Tamara Tenenbaum, El Fin del Amor está protagonizada por Lali Espósito, quien es -a su vez- la productora ejecutiva. En la serie, que está próxima a presentar su segunda temporada, se verá a una Tamara alcanza el éxito y el prestigio con que siempre soñó tras la publicación de su libro El fin del amor. Sin embargo, su felicidad se ve empañada por el proceso judicial que sigue a la muerte de su padre y por un interés amoroso inesperado.

Tráiler:

Embed - El Fin del Amor - Tráiler Oficial | Prime Video

Su Majestad: Las mujeres monárquicas siempre son aquellas que comenzaron una lucha y una búsqueda por la libertad que sigue adaptándose hoy en día.

Anna Castillo interpreta a Pilar, una joven princesa y futura reina de España que, de forma repentina y precipitada, se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre el rey Alfonso XIV que lo aleja de la primera línea pública durante unos meses. Pilar debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente, vaga e inútil que todos creen. Lo que pasa es que igual tienen razón.

Tráiler:

Embed - Su Majestad - Tráiler Oficial | Prime Video España

- Películas

Blondi: la ópera prima de Dolores Fonzi con un claro y hermoso mensaje a la maternidad sin olvidarse de la femineidad.

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. La película sigue a Blondi y Mirko quienes, a ojos de todas las personas, son un equipo perfecto de mejores amigos que aman vivir juntos, escuchar la misma música, ver las mismas películas, ir a conciertos y compartir el mismo grupo de amigos. Todo entre ellos es aparentemente perfecto, pero aunque parecen de la misma edad, Blondi es realmente la madre de Mirko.

Tráiler:

Embed - Blondi - Tráiler Oficial I Prime Video

This is me Now: a Love Story: Jennifer López es, en la industria, una de las mujeres más audaces y capaces de afrontar todo tipo de discriminación, pero siempre sale adelante y, por eso, su historia es necesaria.

Una experiencia musical de Jennifer López. Es una reinvención musical y visual impulsada por la narrativa, íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida de su vida amorosa públicamente conocida. López crea una experiencia cinemática inmersiva que redefine géneros: un festín visual y sonoro con una impresionante coreografía, cameos estelares, vestuarios, sets y elementos visuales dignos de un blockbuster.

Tráiler:

Embed - This Is Me…Now: A Love Story – Tráiler Oficial | Prime Video

I am: Céline Dion: una serie documental que hace un repaso por la vida de un icono musical que lo puede todo.

Este documental, de la realizadora nominada al Oscar, Irene Taylor, es una fotografía de un punto crucial en la vida y carrera de Celine Dion, una de las artistas más reconocidas, respetadas y exitosas en la historia de la música pop. Esta exploración íntima lleva a los espectadores en un viaje hacia el pasado y presente de Celine, mientras revela su batalla con el Síndrome de la Persona Rígida y lo que ha tenido que enfrentar para poder seguir presentándose ante sus amados y leales fans.

Tráiler:

Embed - Soy Celine Dion - Tráiler Oficial I Prime Video

El Día Internacional de la Mujer

Y así como estas mujeres lograron llevar a la historia de la pantalla chica series y películas que abren un costado distinto, lleno de femineidad y empatía, la lucha de ellas siempre tiene que continuar. Lo que comenzó en algunos países de Europa con manifestaciones de mujeres que reclamaban el derecho a voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad de género se ha convertido en un movimiento clave para conmemorar la valentía, la determinación y la lucha de las mujeres.

Desde aquel 8 de marzo de 1977 cuando Naciones Unidas proclamó este día como el Día Internacional de la Mujer, muchas cosas cambiaron, pero muchas todavía quedan por hacer. La ONU confirmó que, incluso en 2025, ningún país ha alcanzado la igualdad de género completa. En algunos lugares todavía hay restricciones legales que hacen que 2.700 millones de mujeres no puedan acceder a las mismas oportunidades laborales que los hombres.

Por ellas que siguen contando historias a través de una pantalla, así como las que lograron hacer historia para que todas podamos tener nuestra propia historia, es imprescindible que lo importante de este día nunca se pierda: la igualdad en todos y cada uno de los aspectos.