Las sentidas palabras Katie Holmes por la muerte James Van Deer Beek

Katie Holmes James Van Der Beek

La muerte del actor fue comunicada por su esposa a través de un mensaje cargado de fe. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él vivió sus últimos días con coraje, fe y gracia", anunció Kimberly, solicitando tranquilidad para procesar el luto junto a sus hijos.

Más allá del dolor emocional, trascendió que la familia enfrenta severas dificultades financieras derivadas de los elevados costos médicos. Antes de fallecer, Van Der Beek llegó a subastar objetos personales de la serie y a organizar eventos benéficos para costear su tratamiento. En una de sus últimas apariciones, realizada de forma virtual debido a su deteriorada salud, el actor se mostró emocionado: "No puedo creer que no pueda ver a mi maravilloso reparto en persona. Es absolutamente conmovedor lo mucho que habéis hecho por mí esta noche, y solo quiero daros las gracias".

Sus amistades más íntimas, como la diseñadora Erin Fetherston y la actriz Stacey Keibler, compartieron imágenes de sus momentos finales, retratando a un hombre que, incluso en silla de ruedas o postrado en una cama, disfrutó de la compañía de sus seres queridos hasta el último atardecer.