Las sentidas palabras Katie Holmes por la muerte James Van Deer Beek
El famoso y reconocido actor falleció ayer por la tarde a las 48 años tras una dura batalla contra el cáncer. Ahora, sus colegas y amigos lo despidieron en redes.
La industria del entretenimiento atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de James Van Der Beek, el actor que dio vida al emblemático Dawson Leery en la serie juvenil "Dawson crece". A los 48 años, el intérprete perdió la vida a causa de un cáncer colorrectal, una enfermedad contra la cual batalló en la intimidad desde agosto de 2023, aunque recién hizo pública su situación en noviembre de 2024.
Van Der Beek transitó sus últimos días rodeado del afecto de su esposa, Kimberly, y de sus seis hijos, quienes tienen edades que oscilan entre los 4 y los 15 años. Su partida no solo deja un vacío en su hogar, sino también en el elenco de la producción que lo lanzó al estrellato global entre 1998 y 2003, cuyos integrantes han manifestado su desconsuelo ante la pérdida de un amigo entrañable.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de quienes compartieron el set con el actor durante las seis temporadas de la serie. Katie Holmes, quien interpretó a Joey Potter, expresó su gratitud por haber formado parte de la vida de James: "Hay mucho que asimilar. Estoy muy agradecida por haber podido compartir una parte del viaje de James. Es muy querido. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus preciosos hijos".
Por su parte, Mary-Margaret Humes, su madre en la ficción, destacó la entereza con la que enfrentó la enfermedad. "Rara vez me quedo sin palabras... hoy es la excepción. James, mi gentil guerrero, luchaste una dura batalla contra todo pronóstico con una fuerza y una dignidad tan silenciosa", escribió la actriz, pidiendo además respeto por la privacidad de la familia en este doloroso trance.
Busy Philipps, amiga cercana de la pareja, también compartió su angustia: "James Van Der Beek era único entre mil millones y lo echaremos de menos para siempre. No sé qué más decir. Estoy muy triste. Era mi amigo y lo quería mucho". A estas palabras se sumaron las de Kerr Smith, quien lo llamó "hermano", y Chad Michael Murray, quien describió al actor como un "gigante" cuya humanidad sirvió de inspiración para todos.
La muerte del actor fue comunicada por su esposa a través de un mensaje cargado de fe. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él vivió sus últimos días con coraje, fe y gracia", anunció Kimberly, solicitando tranquilidad para procesar el luto junto a sus hijos.
Más allá del dolor emocional, trascendió que la familia enfrenta severas dificultades financieras derivadas de los elevados costos médicos. Antes de fallecer, Van Der Beek llegó a subastar objetos personales de la serie y a organizar eventos benéficos para costear su tratamiento. En una de sus últimas apariciones, realizada de forma virtual debido a su deteriorada salud, el actor se mostró emocionado: "No puedo creer que no pueda ver a mi maravilloso reparto en persona. Es absolutamente conmovedor lo mucho que habéis hecho por mí esta noche, y solo quiero daros las gracias".
Sus amistades más íntimas, como la diseñadora Erin Fetherston y la actriz Stacey Keibler, compartieron imágenes de sus momentos finales, retratando a un hombre que, incluso en silla de ruedas o postrado en una cama, disfrutó de la compañía de sus seres queridos hasta el último atardecer.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario