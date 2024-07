Picante cruce entre Laura Ubfal y Virginia de Gran Hermano: "Tengo popularidad y tengo talento"

Siguiendo esa misma línea, Laura Ubfal le hizo un comentario a Virginia y se generó un tenso momento, que no pasó desaparecido entre los usuarios y se volvió viral en las redes sociales.

cruce ubfal virginia gh.mp4

"La única manera de llegar es con escándalo y popularidad, no con talento", disparó la periodista en el programa de streaming 'Se picó' mientras hacían una nota con Virginia.

"Igual acá estoy eh. Tengo popularidad y tengo talento que ustedes no lo sepan es otra cosa", respondió de manera contundente la ex jugadora y sorprendió a todos.

Licha Navarro contó que lo echaron del grupo de WhatsApp de Gran Hermano

Terminó Gran Hermano hace varias semanas, pero los escándalos aún están vigentes entre los ex participantes. Si bien Furia Scaglione es quien suele meterse en serios problemas en más de una ocasión, ahora quien confesó noticias inesperadas sobre el grupo que se formó en el reality fue Licha Navarro, uno de los jugadores más controversiales de la última edición del reality.

Esto es porque, durante una entrevista con "A la Barbarossa" en Telefe, Lisandro contó que lo eliminaron del grupo de Whatsapp de los ex jugadores de Gran Hermano 2023. De hecho, afirmó que fue por parte de uno de los administradores esta decisión. Y, a pesar de que no dio nombres al respecto, sí habló del motivo por el cual se alejó del chat.

Todo comenzó cuando Pía Shaw confesó: "A Licha lo sacaron de uno", haciendo referencia a con quién se hablaban los distintos participantes una vez fuera del certamen. Y, como Licha justo estaba en el piso del programa con Bautista Mascia, Nicolás Grosman y Martín Ku aprovechó para aclarar lo sucedido.

licha grupo

En este sentido, el ex hermanito explicó: “A mí del grupo exclusivo de jugadores me sacaron. Cuando anunciaron quiénes entraban a la casa, hubo un descontento por algunas personas de que entrábamos. A Isabel, Chula y a mí nos eliminaron”. Aún así, pese a que está disconforme con la decisión de sus compañeros, decidió no armar un nuevo escándalo al respecto.

De hecho, cuando le preguntaron quién fue el encargado de eliminarlo, afirmó: “Terminó el programa. Prefiero no generar esa discordia”, cerrando así el tema. De todas maneras, con esto, una vez más dejó en evidencia que a diferencia de la edición anterior, los miembros de este grupo no tienen una relación en buenos términos.

No obstante, Licha es parte de Los Bros y tanto con Bauti como con Nico y Martín sigue manteniendo la buena relación. Es más, ya se dejaron ver juntos los cuatro más de una vez.