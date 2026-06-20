Lauta redobla la apuesta con "Puñaladas Remix" junto a Reik, Manuel Turizo y Amigo de artistas
Tras dominar los rankings durante meses, la canción busca ahora consolidar su impacto a nivel internacional.
Lo que empezó como un éxito viral terminó convirtiéndose en una de las canciones más importantes del año. Después de meses liderando plataformas y acumulando millones de reproducciones, Lauta presenta una nueva versión de su hit más resonante: “Puñaladas Remix”, una colaboración que reúne nuevamente a Amigo de Artistas y suma las participaciones estelares de Reik y Manuel Turizo.
La canción original logró instalarse como un fenómeno dentro de la escena musical argentina. Semana tras semana ocupó los primeros puestos del Top 50 de Spotify Argentina y se consolidó como uno de los temas en español más escuchados de 2026. El impacto también se reflejó en los números: más de 63 millones de reproducciones en Spotify y más de 35 millones de visualizaciones en YouTube respaldan el alcance de una obra que trascendió géneros y generaciones.
Con esta nueva versión, el tema incorpora una dimensión diferente. La presencia de Reik y Manuel Turizo no solo amplía su proyección internacional, sino que aporta nuevas sonoridades y matices interpretativos que enriquecen la propuesta original.
Un remix con proyección global
Reik llega al proyecto como una de las agrupaciones pop más exitosas de América Latina, con una carrera que supera las dos décadas y un repertorio que marcó a distintas generaciones. Manuel Turizo, en tanto, se consolidó como una de las voces más influyentes de la música urbana contemporánea gracias a una serie de éxitos globales que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados del planeta.
La nueva producción incorpora elementos electrónicos, arreglos renovados y una dinámica diferente entre las voces, logrando refrescar la canción sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno: melodías emotivas, estribillos memorables y una fuerte impronta bailable.
El crecimiento de “Puñaladas” también quedó reflejado en sus reconocimientos. El sencillo recibió certificaciones de Oro en Argentina y Doble Platino en Uruguay, además de posicionarse en rankings de países como Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia y España.
El lanzamiento encuentra a Lauta atravesando el mejor momento de su carrera. A la repercusión de “Puñaladas” se suman otros éxitos recientes como “Más Linda Que Ayer”, “You Are Re Hermosa” y “Salí a Robarte Corazones”, canciones que reforzaron su vínculo con una audiencia cada vez más amplia.
Mientras se prepara para una gira internacional que lo llevará por España, Perú, Chile, Bolivia y Uruguay, el artista también tiene marcado en el calendario uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: su primer show en Niceto Club, programado para el próximo 3 de septiembre.
Con “Puñaladas Remix”, Lauta no solo revitaliza la canción que marcó su año, sino que la transforma en una apuesta de alcance continental. Lo que ya era un éxito masivo ahora busca convertirse en un fenómeno sin fronteras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario