Lauta redobla la apuesta con "Puñaladas Remix" junto a Reik, Manuel Turizo y Amigo de artistas

El crecimiento de “Puñaladas” también quedó reflejado en sus reconocimientos. El sencillo recibió certificaciones de Oro en Argentina y Doble Platino en Uruguay, además de posicionarse en rankings de países como Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia y España.

El lanzamiento encuentra a Lauta atravesando el mejor momento de su carrera. A la repercusión de “Puñaladas” se suman otros éxitos recientes como “Más Linda Que Ayer”, “You Are Re Hermosa” y “Salí a Robarte Corazones”, canciones que reforzaron su vínculo con una audiencia cada vez más amplia.

Mientras se prepara para una gira internacional que lo llevará por España, Perú, Chile, Bolivia y Uruguay, el artista también tiene marcado en el calendario uno de los desafíos más importantes de su trayectoria: su primer show en Niceto Club, programado para el próximo 3 de septiembre.

Con “Puñaladas Remix”, Lauta no solo revitaliza la canción que marcó su año, sino que la transforma en una apuesta de alcance continental. Lo que ya era un éxito masivo ahora busca convertirse en un fenómeno sin fronteras.