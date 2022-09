Leticia Brédice habló de su desvinculación de la obra El Divorcio: "No me fui, me echaron"

“Ellos se estaban apurando porque quieren ser los primeros en debutar en Mar del Plata. De hecho, ya estaban las fotos para la marquesina. Ahora tienen que cambiar todo”, explicó la periodista. Luego, reveló que Carla Conte había sido la elegida para ocupar el rol de Brédice.

Leticia Brédice

Unos minutos más tarde, la actriz se comunicó con Maite Peñoñori para pedir su derecho a réplica. "Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron.Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir”, aseguró Brédice sobre sus diferencias con el director.

"Creo que no empatizó conmigo. De hecho, lo llamé y le pregunté si yo había dicho algo que le haya molestado", detalló la actriz. Con esto, se desligó de los rumores que decían que tenía problemas con los compañeros y remarcó que fue una decisión del director, quien habría tomado la decisión por sí mismo.

Por último, Leticia Brédice reveló: "Yo lo único que le dije al director fue que, para mí, el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más. Propuse un chiste, que cuando el personaje de Natalie -Pérez- no nos ve, podíamos hacer un movimiento con la cola. Se ve que eso no gustó. Ellos querían algo más familiar. Evidentemente, herí el ego del director".