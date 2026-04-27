Levantaron Gran Hermano el domingo: ¿hay gala de eliminación este lunes?
Los cinco nominados se enfrentan a la decisión del público y el juego volverá a cambiar. A qué hora es la gala de Gran Hermano este lunes.
La casa de Gran Hermano se prepara para una de las galas más determinantes de las últimas semanas. Con cinco participantes en riesgo Yipio, Brian Sarmiento, Danelik, Solange y Zunino, el voto del público será clave para definir quién deberá abandonar el reality y cómo se reconfigurará el juego de cara a lo que viene.
En un clima de alta tensión y con la convivencia cada vez más fragmentada, la salida de uno de los jugadores podría modificar alianzas, estrategias y hasta el equilibrio de fuerzas dentro de la casa. Las últimas peleas y divisiones entre grupos dejaron un escenario abierto, donde cualquier movimiento puede tener consecuencias importantes.
Pero la noche no solo estará marcada por la eliminación. El conductor Santiago del Moro sorprendió en sus redes sociales al anticipar que habrá un nuevo ingreso, lo que desató todo tipo de teorías entre los fanáticos del programa.
¿Se trata de un ex participante? ¿Un familiar? ¿O un nuevo jugador que llega para revolucionar la casa? Por ahora, el misterio se mantiene, pero lo cierto es que este anuncio suma aún más expectativa a una gala que promete ser decisiva.
Con eliminación y sorpresa confirmada, Gran Hermano vivirá una noche que puede marcar un antes y un después en el reality.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de eliminación de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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