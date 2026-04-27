Tensión total en Gran Hermano: la pelea por comida terminó de romper la convivencia

En medio de esta división, Solange se convirtió en un caso particular. La jugadora optó por cocinarse por su cuenta, lo que generó desconfianza en ambos bandos. El grupo integrado por Emanuel, Zili y Danelik no la considera parte de su equipo, mientras que del otro lado, pese a la afinidad, tampoco terminan de definir si incluirla o no en la distribución de alimentos.

Lejos de quedarse callada, Solange enfrentó la situación con una postura firme: "La porción de carne me la dan a mi también y yo la canjeo con lo que quiera", lanzó, proponiendo que cada participante maneje su propia parte del presupuesto.

La discusión subió de tono cuando agregó: "A mi no existe quien me diga lo que tengo que hacer, a ver si se ubican".

La respuesta no tardó en llegar. Luana retrucó con ironía: "Parece que sí", en referencia a que el grupo cercano a Solange suele marcarle el rumbo a otros jugadores, algo que ella se encargó de defender.

Con la casa completamente dividida y las tensiones en aumento, la convivencia atraviesa uno de sus momentos más críticos, donde incluso la comida se convirtió en motivo de disputa.