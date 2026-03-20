Lizardo Ponce rompió el silencio sobre el conflicto entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Me duele"

lizardo sobre tini y emilia

Desde su lugar como panelista en La Casa Streaming, Ponce remarcó que su intención es mantenerse al margen y no exponer cuestiones privadas. “No estoy en ningún lado. Yo estoy con las dos, yo tengo un buen vínculo con las dos, y las quiero mucho a las dos, pero a mí no me corresponde decir nada porque si ellas no se están expresando de una u otra manera, no tengo por qué hacerlo yo. No me corresponde y no estaría siendo buen amigo si me pongo a hablar o a decir cosas que, evidentemente, prefieren que quede en la intimidad”.