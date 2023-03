Endless Summer Vacation: el nuevo disco de Miley Cyrus que es una carta de amor a Los Ángeles

Miley Cyrus esta de vuelta en la escena musical después de anotarse un hit con Flowers, una de las canciones más populares en lo que va de 2023

La cantante lanzó este vierne Endless Summer Vacatio, su octavo disco que fue anunciado desde las primeras semanas de enero de 2023 cuando el primer sencillo Flowers, una carta de despedida a su ex-pareja el actor Liam Hemsworth y canción que también funcionó como un bálsamo de amor propio para Cyrus, llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad y la actriz dio a conocer un video en sus redes sociales donde mencionaba que su nuevo disco estaría dividido en el día y la noche, el claroscuro que le permite mostrar las facetas de su nueva etapa.

Embed

"Cuando se trata de la secuencia de Endless Summer Vacation, la dividí en dos partes: AM y PM, para representar casi como un acto. La AM para mí representa el tiempo de la mañana, donde hay un zumbido y una energía y hay un potencial de nuevas posibilidades. Es un nuevo día. Y en la noche, se siente como si hubiera un slinky, sórdido y una especie de mugre, pero un glamour al mismo tiempo. Por la noche, es un buen momento para descansar, un momento para recuperarse, o es un momento para salir y experimentar el lado salvaje. En Los Ángeles, hay una cierta energía en la noche que puedes sentir que los problemas salen a la superficie, y es muy inspirador para mí", explicó la artista.

Miley, quien también se desempeña como productora ejecutiva, abre la puerta a audiencias de todo el mundo, brindando información sobre su nuevo álbum y la persona que es hoy. Por primera vez, Miley interpreta canciones de Endless Summer Vacation, incluyendo "Flowers", siete canciones adicionales del álbum, uno de sus éxitos clásicos y una actuación especial con Rufus Wainwright.

MILEY CIRUS

Las "Backyard Sessions" son una serie que Miley comenzó en 2012 para sus fans. Los espectadores se sorprendieron rápidamente con la experiencia de ver a Miley y su banda actuar en un entorno íntimo y al aire libre, y las "Backyard Sessions" se convirtieron en una serie de referencia. "Miley Cyrus-Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)" sirve como continuación.

Grabado en Los Ángeles y producido con Mike WiLL Made-It, Greg Kurstin y los productores ganadores del premio Grammy Album of the Year Kid Harpoon y Tyler Johnson, Miley describe el álbum como su carta de amor a Los Ángeles.

Endless Summer Vacation tracklist:

1. Flowers

2. Jaded

3. Rose Colored Lenses

4. Thousand Miles (feat. Brandi Carlile)

5. You

6. Handstand

7. River

8. Violet Chemistry

9. Muddy Feet (feat. Sia)

10. Wildcard

11. Island

12. Wonder Woman

13. Flowers (Demo)