Los desgarradores detalles del estado de salud de Bruce Willis

El problema del tartamudeo fue lo que lo impulsó a actuar, según explicó su esposa. “Asistió a la universidad y hubo un profesor de teatro que le dijo: ‘Tengo algo que te va a ayudar.’ Desde esa clase, Bruce se dio cuenta de que podía memorizar un guion y decirlo sin tartamudear”, añadió la pareja del famoso artista.

En una de sus biografías, Willis dice que “casi no podía hablar". "Me llevaba tres minutos completar una sola oración. Era algo abrumador para alguien que quería expresarse ante los demás y que quería ser escuchado pero que simplemente no podía. Era espantoso”, comenta el actor, que pudo solucionar su trastorno en sus las clases de teatro.

Ya de adulto, los trastornos del habla volvieron a aquejarlo. Cuando su familia comunicó que padecía afasia se dijo que abandonaría la actuación por sus dificultades al hablar. Meses después, se supo que padecía era demencia.

Resiliencia en la familia Willis

Emma también tuvo que afrontar conversaciones difíciles y honestas con sus hijas, Mabel de doce años y Evelyn de diez. “Nunca he intentado endulzar nada para ellas. Han crecido viendo el declive de Bruce a lo largo de los años. No intenté protegerlas de ello”, expresó Emma a Fox News. Esta honestidad contrasta con el dolor que siente al ver el avance de la enfermedad en el actor.

A pesar de la tristeza, la esposa de Willis comentó en Instagram que hay amor y alegría en su hogar, y ha pedido a los seguidores de su pareja que no teman al escuchar un diagnóstico de enfermedad neurocognitiva. “Dejen de asustar a la gente haciéndoles pensar que cuando reciben un diagnóstico de algún tipo de enfermedad así ya está todo perdido”, resaltó.

Por su parte, Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, ha manifestado un sentimiento similar de aceptación. En un evento del Festival Internacional de Cine de Los Hamptons, la actriz explicó: “La enfermedad es lo que es. Y creo que tienes que estar en una aceptación profunda. Para donde está él, es estable”.

The Huffington Post también mencionó que, aunque Emma Heming Willis lidia con “el dolor y la tristeza” por el diagnóstico de su marido, insistió en que “eso no es todo. Es completamente lo contrario”, reafirmando que la vida sigue con momentos valiosos.

Emma resaltó la importancia de la detección correcta de estas condiciones, las cuales “son mal diagnosticadas, son pasadas por alto, son malentendidas”. Añadió que al tener un diagnóstico claro fue fundamental para ayudar no solo a Bruce, sino para preparar a su familia para lo que enfrentarían.

Con una carrera legendaria en Hollywood, destacada por su papel en películas de acción como Die Hard, que se convirtió en la película de acción más taquillera de 1988, Willis enfrenta este desafío con el apoyo inquebrantable de su familia y el cariño de sus seguidores alrededor del mundo.