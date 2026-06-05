"Los fans en NY...": integrante de la banda musical de Javier Milei se burló de la muerte de Indio Solari
El influencer libertario y bajista del Presidente en los shows ironizó sobre la propuesta masiva de realizar un velorio en Casa Rosada o el Congreso.
Mientras miles de fanáticos de Indio Solari reclaman un espacio institucional para despedir al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota ante la fría negativa del gobierno nacional, el periodista e influencer libertario Marcelo Duclos encendió la polémica en las redes sociales con un irónico y provocador mensaje.
Duclos, un activo militante digital de La Libertad Avanza (LLA) que cuenta con llegada directa al entorno presidencial, aprovechó el debate sobre la habilitación de un edificio público para chicanear la posición económica del músico fallecido.
Frente al pedido de los seguidores para que se disponga de la Casa Rosada o el Congreso de la Nación para una despedida masiva, el comunicador oficialista utilizó sus canales digitales para lanzar una ácida crítica.
"¿Por qué habría que habilitar la Casa Rosada? ¿No lo pueden velar en el country donde vivía? Los fans en NY pueden ir a despedirlo allí también afortunadamente", ironizó Duclos.
La publicación generó un inmediato y masivo repudio por parte de los usuarios, quienes consideraron la actitud como una falta de respeto y una muestra de insensibilidad ante el duelo de millones de argentinos.
Quién es Marcelo Duclos, el "bajista" de Javier Milei que ironiza con la muerte de Indio Solari
La figura de Marcelo Duclos no es ajena a la mesa chica del oficialismo. Más allá de su rol como difusor del ideario liberal en redes y medios, el periodista ostenta un particular hito en su relación con el mandatario: fue el bajista de la banda musical que acompañó a Javier Milei durante su recordado show en el Movistar Arena, donde el Presidente cantó ante sus militantes.
Este nivel de cercanía con el jefe de Estado le otorga a sus dichos un peso político ineludible, transformando su burla en una nueva terminal de confrontación entre el gobierno de la motosierra y la cultura popular.
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