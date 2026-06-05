"Los fans en NY...": integrante de la banda musical de Javier Milei se burló de la muerte de Indio Solari

La publicación generó un inmediato y masivo repudio por parte de los usuarios, quienes consideraron la actitud como una falta de respeto y una muestra de insensibilidad ante el duelo de millones de argentinos.

Quién es Marcelo Duclos, el "bajista" de Javier Milei que ironiza con la muerte de Indio Solari

La figura de Marcelo Duclos no es ajena a la mesa chica del oficialismo. Más allá de su rol como difusor del ideario liberal en redes y medios, el periodista ostenta un particular hito en su relación con el mandatario: fue el bajista de la banda musical que acompañó a Javier Milei durante su recordado show en el Movistar Arena, donde el Presidente cantó ante sus militantes.

Este nivel de cercanía con el jefe de Estado le otorga a sus dichos un peso político ineludible, transformando su burla en una nueva terminal de confrontación entre el gobierno de la motosierra y la cultura popular.