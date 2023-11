Lourdes Sánchez le respondió a Flor Vigna: "Dejen de hacerse..."

Lourdes Sánchez y El Chato Prada revelaron cuáles son sus permitidos

Tras los dichos de Vigna, la pareja del Chato Prada rompió el silencio en Ciudad Magazine y declaró: "Me pareció una acusación fuerte, que no me esperaba de ella, que siempre se muestra tan 'buena' y 'feminista'. Pero por suerte con el Chato sabemos perfectamente quiénes somos y cómo somos como pareja. Hace 12 años estamos juntos, formamos una familia y somos muy felices",

Cuando fue consultada con respecto a Luciano Castro como su "permitido", la bailarina aclaró que ni siquiera mencionó su nombre en el programa de televisión: "Cuando Marcelo me preguntó, dije el actor de España, Mario Casas. Ahí me pidieron que dijera alguien de acá. Y yo dije 'no sé'. No tengo ningún permitido acá. Ninguno me gusta", indicó e hizo énfasis en que tiempo atrás sí lo había nombrado al actor pero por casualidad.

flor vigna lourdes sanchez

Con respecto a la bailarina devenida en cantante dijo: "Lamentablemente, se fue al pasto porque me puso en un lugar horrible a mí y al Chato que estaba en el control en ese momento. No estuvo bueno para nada. Las cosas también están buenas para que cada uno se muestre tal cual es y dejen de hacerse las buenas".