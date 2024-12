Lucas Bertero destrozó a Flor de la V tras su salida de Intrusos: "Nunca escupas para arriba"

Luego, agregó: "No es una apreciación que hice yo en su momento, sino que está la realidad, están los productores de América que se sentaron conmigo a decirme: 'Florencia nos pide que te corramos del programa. Lamentablemente disculpanos, pero te tenés que ir'".

"Antes de que me comuniquen la despedida de que me sacaron del canal, me bloqueó de todos lados para no tener que hablar conmigo. Ahí también habla de una cobardía porque si yo tengo las suficientes agallas para pedir que saquen a alguien de un lugar, por lo menos le hablo y pongo la cara", sumó Lucas a su descargo.

lucas bertero flor de la v

Por otro lado, también remarcó: "Es muy injusto, porque hubo maltrato y me encerró en un control de televisión después del programa y me dijo las peores barbaridades que yo escuché en algún momento al decirle a un compañero. Eso no me parece poco, me parece mucho daño".

Sin embargo, más allá de su enojo, destacó que Flor de la V puede seguir en los medios: "Yo lo que deseo es que consiga enseguida su camino, su rumbo nuevo que puede ser el teatro. Tiene muchos recursos como para salir adelante. Simplemente, una decisión como nos ha tocado a tantos y a veces como dicen muchos 'estás arriba, estás abajo'".

"Ella ha sido panelista de varios programas. A nadie se nos cae los anillos, podría empezar de nuevo en cualquier lugar", agregó. Finalmente y tras la pregunta que le hizo el notero sobre qué reflexión hacía sobre su salida del programa, Bertero fue tajante y cerró: "Nunca escupas para arriba".