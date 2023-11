Tenso cruce de Luciano Castro con el notero de LAM

Sabrina Rojas Flor Vigna.jpg

A esto le siguió el revuelo que se generó luego de su paso por Paraguay, y el enojo con una periodista de aquel país porque elogió su cuerpo. “Lo haces vos y es gracioso, lo hago yo y voy preso”, fue una de sus frases.

Desde LAM lo fueron a buscar, y no le gustó nada que le tocaran el tema. Alejandro Castelo le dijo que se generó un gran debate, y le contestó. “No es problema mío, no tengo nada que ver. Yo la pasé muy bien, nos fue muy bien y fue una nota brillante la que hicimos”.

“Yo no tengo que explicar nada, no creo que deba…Yo fui contundente con lo que dije y sobre todo fui respetuoso por más de que siempre me quieran poner en el lugar de barrabrava…”, el notero lo interrumpió para saber quién lo critica, y le contestó: “No, yo no miro nada”.

Castro continuó diciendo: “Tengo gente que trabaja para mí y me dice ‘che Lu, hay mucho material que deberías escucharlo. Lo escucho y digo: ‘puede ser’. Pero vuelvo al otro y me doy cuenta de que no estuve mal. Este es un trabajo que hago conmigo para no seguir equivocándome, pero cuando no me equivoco no tengo que explicar nada”.

Con respecto al video, expresó, "son cosas que pasan. El hecho de no ser parte, terminé siendo responsable. Yo no tengo redes, no consumo, y me desayuno con cosas que tiene que ver con la masividad de las redes”. Luego, entendió el enojo de Rojas. “Me parece muy bien, son sus hijos, y cualquier cosa que considere que no le gusta, lo tiene que decir”.

Para cerrar la nota, el periodista quiso salir de ese momento, pero eso molestó más al actor que le dijo: “No te pongas nervioso. Vos entendés a quién le gusta hablar de esto y a quién no”…le contestó que sí, pero sin acercarse el micrófono, y Luciano le pidió que se lo acercara para que escuche bien la gente en su casa.

“¿Alguna vez te descansé?”, le preguntó y Castelo le remarcó lo del micrófono. “No, hablemos enserio porque sino son todos víctimas. Hay que ser bueno. Después, todo lo que me explicas del laburo, yo hace 34 años que laburo de esto”.