Luck Ra y Nicki Nicole, Ana Mena y Emilia, entre otros, estrenaron nuevas canciones

Uno a uno los lanzamientos de la semana

Karol G y Andrea Bocelli -Vivo per lei

Estos artistas lanzaron una nueva versión del clásico tema “Vivo por ella”, la versión en español de “Vivo per lei” publicada originalmente en 1996 junto a Marta Sánchez.

Esta canción es un homenaje a la música y su poder transformador en la vida de las personas. La letra personifica a la música como si fuera una mujer por la que las intérpretes siente un amor profundo y vital.

Embed - ANDREA BOCELLI & KAROL G - VIVO POR ELLA (OFFICIAL VIDEO)

Ana Mena, Emilia - Carita Triste

Ya está aquí la que es, sin duda, una de las colaboraciones más esperadas. El pop español y el pop urbano argentino se unen en esta canción que las convierte en dos divas del género a nivel internacional. Su videoclip nos recuerda a ese Can't Remember To Forget You que protagonizaron Shakira y Rihanna y su letra habla de una historia de desamor.

Embed - Ana Mena, Emilia - CARITA TRISTE (Video Oficial)

Anuel AA - Shampoo De Coco

Para los fanáticos del reggaeton, Anuel volvió a sorprender con una canción que nos lleva directos al 2019, año en el que el puertorriqueño se dedicó al género y protagonizó las pistas de baile de cualquier fiesta. Shampoo de Coco trae los ritmos contagiosos que nadie puede ignorar.

Embed - Anuel AA - Shampoo de Coco (Video Oficial)

Sebastián Yatra - Los Domingos

El colombiano en este tema plasma que sueña con las relaciones duraderas. "Las mejores cosas son las que se esperan. Y hace mucho tiempo tú estabas con él y no se te dio lo de ser traicionera. Y en mi plan estabas y te vuelvo a ver y por fin estás soltera", dice en algunos de sus versos.

Embed - Sebastián Yatra - Los Domingos (Official Video)

Rels B - Balearico

El mallorquín se despidió del verano con una canción que une el R&B y el Boom Bap. Lo hizo rindiendo homenaje a su tierra, en un barco sobre el mar y bien rodeado.

Embed - Rels B - balearico (Video Oficial)

Amaral - Ahí Estás

Son uno de los grupos más legendarios de la historia del pop español. Amaral vuelve para presentar un nuevo adelanto de lo que será su próximo álbum de estudio. Ahí Estás es una bonita canción cuyo protagonista es el piano que ha emocionado a todos sus fans.

Embed - Amaral - Ahí Estás (Video Oficial)

Violeta Hódar - Libertá

Los fans de la música de los participantes de la última edición de OT están de festejo. Violeta, una de sus participantes, ha lanzado Libertá, que es el segundo sencillo de su carrera. En su letra habla precisamente de ese sentimiento de sentirse libre a través de sus palabras.

Embed - VIOLETA - LIBERTÁ (Video Oficial)

Luck Ra y Nicki Nicole- Doctor

Se unieron por primera vez y le cantan al desamor en una cumbia. Nicki Nicole ya había experimentado con este sonido en "Otra Noche" junto a Los Angeles Azules y más recientemente con "Ojos Verdes", mientras que Luck Ra ha recorrido un largo trecho entre cumbia y cuarteto en el último tiempo.