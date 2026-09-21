Luis Miguel anunció su gira para 2027 y revolucionó a sus fans
Tras numerosos rumores alrededor de su salud en el último tiempo, el Sol de México lanzó una publicación que entusiasmó a sus seguidores.
Luis Miguel, máximo ídolo de la música romántica latina, volvió a sacudir el panorama del espectáculo internacional al anunciar de manera oficial su regreso a los conciertos masivos pautado para el año 2027. La noticia se dio a conocer este lunes a través de su cuenta oficial en la red social X, donde el intérprete publicó únicamente la frase “Tour 2027”, desatando de inmediato una ola de expectativa entre sus seguidores.
Fiel a su estilo hermético, el artista mexicano se reservó por el momento los detalles logísticos del proyecto. De momento no se han revelado las fechas de inicio, la venta de entradas ni los países que integrarán el recorrido, por lo que la comunidad de fans aguarda por nuevos comunicados que precisen el itinerario global.
Este anuncio marca el siguiente capítulo en la carrera del cantante tras el abrumador impacto de su periplo anterior, el cual se desarrolló entre agosto de 2023 y diciembre de 2024. Cabe recordar que aquel histórico tramo tuvo un vínculo muy especial con el público sudamericano: comenzó con una histórica seguidilla de presentaciones en Buenos Aires y concluyó formalmente en la misma ciudad con un multitudinario show de cierre en el Campo Argentino de Polo.
La salud de Luis Miguel: los rumores que preocuparon a sus fanáticas
Los rumores más recientes sobre la salud de Luis Miguel giraron en torno a una supuesta hospitalización en Nueva York a causa de un problema cardíaco.
En mayo de 2026, comenzaron a circular versiones en redes sociales y medios del espectáculo a nivel mundial afirmando que "El Sol de México" había sido ingresado de urgencia al Hospital Mount Sinai. En aquel entonces, se reportó que habría presentado un malestar que derivó en la detección de una complicación cardíaca, lo que supuestamente requirió una intervención quirúrgica y supervisión médica especializada.
Un mes más tarde, varios portales señalaron que el cantante habría recibido el alta hospitalaria tras una recuperación favorable para continuar su reposo.
Lo cierto es que, desde el entorno del cantante, no hubo ningún tipo de referencia a aquel episodio.
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