Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood

En el evento, la actriz resaltó el talento actoral de Culkin que le entregó la preciada estrella al actor expresó sobre su colega: "Home Alone' es y siempre será una adorada sensación global... La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin", dijo.

Y concluyó: "Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz".

Por otro lado, el actor de 43 años estuvo acompañado por su esposa, Brenda Song a la que le dedicó sentidas palabras: “No sólo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona que he conocido. Me has dado todo mi propósito, me has dado una familia y después del nacimiento de nuestros dos hijos, te has convertido en una de mis tres personas favoritas”.