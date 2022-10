Disculpas de Florencia de la V a Marcela Tauro y Nancy Duré

Las disculpas de Flor de la V a Marcela Tauro y Nancy Duré

“Antes de empezar con este programa, me gustaría tomarme esta licencia, la verdad es que no lo había hablado con la producción, pero ayer hubo un episodio acá al aire y por las dudas quería aclarar unas cosas...”, aclaró Flor de la V.

“En primer lugar, le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Duré, y a mi compañera Marcela Tauro”, afirmó Florencia, muy arrepentida. Luego, explicó el motivo por el que reaccionó así: “En el fragor del vivo, yo tengo una cucaracha donde me van diciendo por dónde llevar el programa. Tal vez uno tiene ciertos modos que no manejé ayer y les quiero pedir disculpas a las dos. Yo estuve viendo el programa ayer, y tenemos un programa que sale al aire y otro que sale por la cucaracha. Estamos haciendo un programón, un éxito tremendo acá en Intrusos que disfruto con cada uno de mis compañeros. No quiero que se empañe ni que digan cosas que no son ciertas. Es un grupo hermoso”, sentenció.

“Son puteadas de aire, o sea, choques que tenemos porque todos estamos así.... Por eso, era lamentable que se embarrara. Gracias”, cerró Marcela Tauro.