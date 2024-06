El conmovedor video de Marcelo Tinelli hablando del HIV tras la polémica con Santiago del Moro

tinelli hablando del hiv.mp4

"Yo quiero aclarar algunas dudas, porque vivir con HIV no es un descrédito. La epidemia del sida afecta mayormente a las mujeres, a los jóvenes, a los pobres en América Latina. La mayoría de las mujeres que viven con HIV se infectaron de su única pareja sexual, sus maridos. El 80% de las infecciones son por vía sexual, la mayoría de ellas por transmisión heterosexual. Y, ¿quiénes viven hoy con HIV? Cualquiera de nosotros", comenzaba en su descargo.

"Sin embargo, las personas con HIV siguen siendo discriminadas en Argentina, estas etiquetas que devalúan a las personas, que generan prácticas desde empresas, que a pesar de estar prohibido por la ley, realizan el análisis de HIV en los exámenes", indicaba el conductor por aquel entonces.

"Esto hacen que quienes viven con la enfermedad se vean obligados a ocultar esa condición, y eso afecta, no sólo al autoestima de la persona y sus derechos, sino también al tratamiento. Es importante que uno lo diga: las personas con HIV tienen derecho a la confidencialidad, hay una ley nacional de sida que garantiza el derecho de las personas a no hacer pública la condición, y que obliga a no revelar la información obtenida en una relación de confianza", manifestaba Tinelli, en alusión a la exposición que hizo Graciela Alfano sobre la enfermedad de Aníbal Pachano.

Al ver este material, los internautas no pudieron evitar la comparación entre Tinelli y Del Moro, con diferentes tipos de comentarios: "Increíble que hasta Tinelli le pase el trapo a Del Moro como conductor", "Tinelli será lo que será, pero siempre fue uno de los mejores conductores de este país", "Del Moro no se le acercara nunca, jamás", "Del Moro, ya Tinelli te hizo el trabajo. No necesitas hacer un clip extra, con que le muestres esto a Furia, tenés. Sí, a Furia que es la que necesita ser educada", "Miren si habrá derrapado del Moro que hasta Marcelo Tinelli que es el chabón más cuestionables de la TV argentina le puede dar cátedra de como tratar un tema tan sensible", fueron algunos de los mensajes.

La defensa de Santiago del Moro a Furia

“Si tuvieran 7 meses una cámara las 24 horas del día, ¿no dirían algún tipo de cosa que para el afuera pueda ser cancelable?", quiso justificar el conductor del ciclo, lo que generó gritos reprobatorios de parte de la tribuna.

Ante esto, el animador, fiel a su costumbre, recurrió a sus habituales lugares comunes de intentar igualar para abajo metiendo a todos en la misma bolsa: “Bueno. Ustedes son seres elegidos, seres angelados. ¿En ningún momento opinaron del cuerpo ajeno? ¿En ningún momento opinaron de la vida de la vecina?”. Ante este nuevo sin sentido, las críticas de la tribuna se hicieron sentir cada vez más fuertes.

Cabe destacar que, durante la gala de los Martín Fierro de Radio, Del Moro ya se había pronunciado a favor de los dichos cancelables de la jugadora más polémica de la casa.