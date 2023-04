Qué dijo la mamá de Lionel Messi sobre la propuesta de Marcelo Tinelli

"Hablé con los dos, con Celia y Lionel", dijo Ángel, y sumó "me dijo puntualmente que Marcelo se lo tiró y que incluso lo habló con su hijo".

El mensaje de Celia, fue contundente, e incluso incluyó un palito para la periodista Marcela Tauro: "No, no voy a participar, ¿quién soy yo para ir a evaluar a alguien, con qué cara juzgo a alguien? Ni loca", dijo.

"Según Marcela Tauro, mi hijo no me deja, jajaja, como si ella hablara con Lionel, me da risa", y agregó "con el bajo perfil que tiene Lionel yo no haría una cosa así ni me colgaría de él, yo no soy nadie. Un día voy a ir al programa a visitarlos", cerró.

"Marcelo está loco, cuando se le pone algo en la cabeza no para más", le dijo el propio 10 de la Selección Nacional al conductor de LAM. Clarito.