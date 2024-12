Marcos Di Palma destrozó a Alberto Fernández y pidió por la reelección de Javier Milei

“El campo da ganancia hoy, yo trabajo en el campo y tengo otros negocios como la venta de motos. Para la inversión que hay que poner es como que el dólar estaría como atrasado. Las cosas en dólares se encarecieron demasiado y el país está complicado pero no me quejo de este gobierno porque el desastre lo hicimos nosotros”, empezó diciendo el ex piloto de TC.

La opinión de Marcos Di Palma sobre Javier Milei

Marcos Di Palma

Siguiendo con su análisis, Marcos fue durísimo contra el ex Presidente Alberto Fernández: “¿Cómo no voy a ser autocrítico con el gobierno de Alberto Fernández? yo lo voté, yo lo milité, confié en él y salió un viejo pajero que en vez de ponerse el país al hombro como todos queríamos y apoyábamos y andaba pelotudeando ahí y haciéndose el lindo diciéndole a una mujer...que fue porque seguramente le dieron un laburo...porque si no viejo verde no lo hubieran ni saludado en la calle, me da vergüenza ajena todo eso de los videos que salieron”.

“Ni hablar la denuncia de la ex primera dama por violencia de género. Todas las barbaridades que se dicen y que si no son verdad yo salgo y digo que son mentiras pero no quiero decir las barbaridades que se me vienen a la boca porque lo que hay que hacer es cuerearlo en la plaza de mayo, es la verdad”, expresó Di Palma.

Después aseguró que: “Yo le ruego a Dios y me encantaría saludar a Milei el 10 de diciembre de 2031 y que se vaya. A mi me gustaría una reelección porque si él fue reelecto es porque al país le fue bien y yo soy peronista y quiero que al país le vaya bien. Qué carajo me importa si no es peronista, por ahí se termina haciendo peronista. No comparto algunas ideas de él y algunas cosas de la derecha pero ruego que le vaya bien”, dijo al respecto el actual empresario.

“Yo quiero que el 10 de diciembre de 2031 Milei se vaya y diga que hizo un buen trabajo. Los últimos años de Cristina Kirchner no fueron buenos, los cuatro años de Macri fueron malos y lo de Alberto fue peor. La gente no se equivocó, votó a Milei porque estaba más harta de todos esos políticos, manga de sátrapas y animales que tuvimos los últimos años. ¿Votar a Massa? en serio me decís, ¿eso es lo que teníamos de peronismo?", cerró.