Marcos Giles reveló en Luzu que tiene un familiar desaparecido: "Mi abuela sigue esperando"

La historia de Marcos Giles: "Mi abuela sigue esperando"

Tras la actuación musical, Marcos Giles compartió por primera vez el vínculo de su familia con el terrorismo de Estado. Visiblemente emocionado, destacó el orgullo de que el programa "no se haga el boludo" con estos temas.

"Las vidas que se cambiaron y se tuvieron que armar afuera, el que está desaparecido es el tío de mi mamá, la mujer de él se tuvo que ir a vivir a Francia y armar una vida allá", recordó el influencer.

De esta manera, Giles relató el impacto transgeneracional del dolor. "Mi abuela hasta el día de hoy sigue esperando, porque no encontró el cuerpo de su hermano", expresó.

El integrante de Luzu subrayó que en su casa la memoria siempre fue un tema central y que hacer masiva esa historia en una plataforma tan popular le generaba un profundo sentido de justicia.

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