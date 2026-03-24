Marcos Giles reveló en Luzu que tiene un familiar desaparecido: "Mi abuela sigue esperando"
En el marco del Día de la Memoria, el influencer relató el drama familiar. Contó que en su casa la memoria siempre fue un tema central.
En una emisión especial de Luzu TV cargada de emotividad, el equipo de Nadie dice nada dedicó un espacio de reflexión por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia; jornada no solo contó con definiciones contundentes sobre la democracia, sino que también reveló una historia personal de uno de sus integrantes, Marcos Giles, que conmovió a la audiencia del streaming.
Al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, el conductor Nico Occhiato inició la mesa bajando a tierra el significado de vivir en dictadura. Explicó que la libertad que hoy se naturaliza —como hacer un programa de streaming, juntarse con amigos a tomar una cerveza o ir a un recital— era motivo de peligro hace cinco décadas.
"Creemos que la democracia se construye y se defiende todos los días. Es importante recordar lo que pasó para que no vuelva a pasar; no queremos nunca más como país perder la democracia", sentenció el conductor, quien no suele referirse a temas sociales, políticos o de actualidad.
La atmósfera se completó con una versión de "Como la cigarra", el himno de resistencia de María Elena Walsh, interpretado en vivo por Ángela Torres.
La historia de Marcos Giles: "Mi abuela sigue esperando"
Tras la actuación musical, Marcos Giles compartió por primera vez el vínculo de su familia con el terrorismo de Estado. Visiblemente emocionado, destacó el orgullo de que el programa "no se haga el boludo" con estos temas.
"Las vidas que se cambiaron y se tuvieron que armar afuera, el que está desaparecido es el tío de mi mamá, la mujer de él se tuvo que ir a vivir a Francia y armar una vida allá", recordó el influencer.
De esta manera, Giles relató el impacto transgeneracional del dolor. "Mi abuela hasta el día de hoy sigue esperando, porque no encontró el cuerpo de su hermano", expresó.
El integrante de Luzu subrayó que en su casa la memoria siempre fue un tema central y que hacer masiva esa historia en una plataforma tan popular le generaba un profundo sentido de justicia.
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