Murió Luis Margani, el protagonista de "Mundo grúa" y el actor que hizo de Julio Grondona

Aquella experiencia inicial encendió los motores de una destacada trayectoria actoral que terminaría de consagrarse a nivel internacional en 1999 con Mundo grúa. Su inolvidable y sensible interpretación de «Rulo» en el largometraje de Trapero marcó un hito en el cine independiente y le valió el prestigioso premio Cóndor de Plata al Actor Revelación.

Trayectoria sin fronteras: cine, TV y el desafío de encarnar a Grondona

A partir de su irrupción en la pantalla grande, Margani consolidó una prolífica carrera en la industria audiovisual argentina, siendo convocado tanto para superproducciones como para ficciones de culto:

Pantalla Grande: Formó parte de títulos sumamente recordados de las últimas décadas como La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Palermo Hollywood, La suerte está echada, Doble discurso y El cazador.

Televisión y Plataformas: Su rostro se volvió habitual en la era dorada de la ficción diaria y el unitario. Participó en éxitos de la talla de Tumberos, Resistiré, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Son amores y Tratame bien.

Fútbol y streaming: En el último tiempo, su labor tomó trascendencia internacional gracias a su imponente y elogiado rol protagónico en la serie de Amazon Prime Video El presidente, donde asumió el complejo desafío de interpretar a un personaje histórico del poder deportivo: Julio Humberto Grondona.

La huella en las tablas y la publicidad

El teatro tampoco le fue ajeno. Sobre las tablas, el actor desplegó su talento en piezas clásicas y contemporáneas de la escena nacional, con destacadas participaciones en obras como El jardín de los cerezos, Casa de muñecas, El viejo criado, Patagonia en flor, Tartufo y Proyecto Alaska. Además, su gran expresividad lo convirtió en una figura muy buscada por las marcas para comerciales de gran alcance, prestando su carisma para firmas como Aerolíneas Argentinas, Brahma y Coca Cola.

Luis Margani se despidió dejando el recuerdo imborrable de un hombre común que, casi por azar, descubrió que era un actor extraordinario. El cine y la televisión argentina extrañarán su autenticidad.