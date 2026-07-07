Murió Luis Margani, el protagonista de "Mundo grúa" y el actor que hizo de Julio Grondona
La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste partida del querido actor, que falleció este 5 de julio de 2026 a los 77 años.
Con profundo pesar, la Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de Luis Margani, un intérprete que logró ganarse el corazón del público y el respeto unánime de sus pares gracias a una enorme versatilidad para construir personajes dotados de una profunda humanidad, naturalidad y autenticidad en el cine, el teatro, la televisión y el streaming.
El ámbito de la cultura y el espectáculo argentino se viste de luto. "Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento", expresaron desde el sindicato del sector tras confirmarse el deceso del artista, ocurrido este domingo 5 de julio.
Luis Margani, de "Paco Camorra" a la pantalla grande
Nacido en Sicilia, Italia, el 4 de septiembre de 1948, Margani llegó a la actuación tras recorrer un camino de vida completamente singular y alejado de los sets tradicionales.
Durante décadas se ganó la vida en el oficio de electricista de automóviles. En paralelo, canalizó su veta artística a través de la música: en la década de 1970 se desempeñó como bajista del popular grupo Séptima Brigada, la recordada formación que hizo bailar a una generación con el hit de la música popular «Paco Camorra».
Sin embargo, el destino le tenía guardado un giro cinematográfico en 1995. El prestigioso director Pablo Trapero vio en él una chispa única y lo convocó para protagonizar su cortometraje Negocios.
Aquella experiencia inicial encendió los motores de una destacada trayectoria actoral que terminaría de consagrarse a nivel internacional en 1999 con Mundo grúa. Su inolvidable y sensible interpretación de «Rulo» en el largometraje de Trapero marcó un hito en el cine independiente y le valió el prestigioso premio Cóndor de Plata al Actor Revelación.
Trayectoria sin fronteras: cine, TV y el desafío de encarnar a Grondona
A partir de su irrupción en la pantalla grande, Margani consolidó una prolífica carrera en la industria audiovisual argentina, siendo convocado tanto para superproducciones como para ficciones de culto:
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Pantalla Grande: Formó parte de títulos sumamente recordados de las últimas décadas como La fuga, Una noche con Sabrina Love, El favor, Industria argentina, Palermo Hollywood, La suerte está echada, Doble discurso y El cazador.
Televisión y Plataformas: Su rostro se volvió habitual en la era dorada de la ficción diaria y el unitario. Participó en éxitos de la talla de Tumberos, Resistiré, Los Roldán, Costumbres argentinas, Mujeres asesinas, Educando a Nina, Son amores y Tratame bien.
Fútbol y streaming: En el último tiempo, su labor tomó trascendencia internacional gracias a su imponente y elogiado rol protagónico en la serie de Amazon Prime Video El presidente, donde asumió el complejo desafío de interpretar a un personaje histórico del poder deportivo: Julio Humberto Grondona.
La huella en las tablas y la publicidad
El teatro tampoco le fue ajeno. Sobre las tablas, el actor desplegó su talento en piezas clásicas y contemporáneas de la escena nacional, con destacadas participaciones en obras como El jardín de los cerezos, Casa de muñecas, El viejo criado, Patagonia en flor, Tartufo y Proyecto Alaska. Además, su gran expresividad lo convirtió en una figura muy buscada por las marcas para comerciales de gran alcance, prestando su carisma para firmas como Aerolíneas Argentinas, Brahma y Coca Cola.
Luis Margani se despidió dejando el recuerdo imborrable de un hombre común que, casi por azar, descubrió que era un actor extraordinario. El cine y la televisión argentina extrañarán su autenticidad.
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