María Becerra contó que se hizo tatuaje por Rusherking

"Mi sol y estrellas" es lo que Daenerys Targaryen le dice a su marido, Khal Drogo, y aunque la historia entre ellos terminó de manera trágica por lo menos la de María Becerra y Rusherking llegó a un fin menos dramático (básicamente porque siguen vivos).

"Es una frase de amor, por eso me la tatué", intentó explicar sin detalles Becerra, pero pronto tuvo que aclarar: "Te voy a contar la verdad. En su momento me lo tatué por quien en ese momento era mi novio. No hagan eso".

"Él se tatuó lo otro", agregó Becerra en referencia a la respuesta de Khal Drogo a Daenerys: "Luna de mi vida".

"Menos mal que nadie entendió", dijo entre risas cuando el conductor Pablo Motos sentenció: "Y la cagasteis los dos".