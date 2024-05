María Eugenia Ritó denunció que el "cachivache" de Luciano Castro la acosó

"¿Pero 'dame un beso', qué? Cachivache, ridículo. Pero tomátela de acá. Es lindo, pero esta cosa de machirulo...", lamentó Ritó.

Según el relato de la mediática, ella compartía vestidor con otra actriz invitada, pero que en ese momento no estaba. "Y abrió la puerta muy maleducado. Y se me puso acá cerca del labio. No lo hizo agresivamente", concluyó.

maría eugenia ritó