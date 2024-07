¿La maldición de Marina Calabró? Rolando Barbano se pasó de alcohol, le sacaron el auto y tuvo que irse caminando a su casa

Rolando Barbano hasta las manos: Marina Calabró lo mira de afuera

En el programa LAM revelaron este viernes que a Rolando Barbano lo paró la policía de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires y le hicieron un control de alcoholemia que dio positivo.

barbano positov.mp4

"Salí con un amigo para brindar por el día del amigo, conducí -sic- y me hicieron un control de alcoholemia que me dio positivo. Me equivoqué, subestimé lo que había tomado y estuve mal. Ahora estoy pagando las consecuencias", contó Barbano.

El periodista se mostró molesto "porque se enteró todo el mundo y no corresponde que pase eso", dijo con cierto fastidio la ex pareja de Marina Calabró.