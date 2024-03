Marina Calabró sufrió un violento intento de robo en Palermo: "Me asusté mucho"

image.png

Calabró contó: “Se me tiran encima del auto tres tipos. Uno me trata de abrir la puerta (de mi lado).Otro golpea el vidrio del acompañante con el codo. Otro se me para adelante”.

La conductora reveló que “no sabía qué hacer” y “atiné a tocar bocina y el auto que estaba parado atrás mío se me pone al lado. El que tenía enfrente se corrió un poco, y aproveché para salir”.