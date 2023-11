El video viral de Matilda Blanco en "modo estatua": ¿qué le pasó?

En este rubro, estaba ternada con : Eugenia Rebolini, Mariana García Navarro, Ale García, Andrés Pastor y Jorge León, algo que Blanco consideró que no era apropiado para la premiación.

Blanco declaró"Es una terna en la que no tendría que estar. No está la terna Crítico de Moda o Asesor de Imagen. Es una cosa rarísima por eso renuncio. No es bueno para los que están en la terna, porque hace nueve años que ya no estoy"

Dejó en claro que no estará presente: "No estoy enojada igual, adhiero al Martín Fierro de la Moda pero me tengo que bajar de la terna...La Moda es una Industria no es humo. Vos no podés decir que está bien o que está mal sino pertenecés a la industria. Todo bien pero me bajo".

Matilda Blanco se hizo viral en la red social "X"

Matilda Blanco se hizo viral mientras le cantaban el feliz cumpleaños a Belen Francese, debido a que se mantuvo durante todo el cántico de Feliz cumpleaños con la boca abierta, mueca que se especula que realiza para salir agraciada en las fotos.

Los internautas no pasaron desapercibido el gesto y comenzaron a compartir el video con frases como "Alguien que le lubrique la mandíbula a Matilda Blanco", "Este video es tan maravilloso", "No se pero cuando veo a Matilda Blanco es como ver a Bella Hadid a sus 50", entre otros comentarios.

