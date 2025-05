Marvel: el elenco de "Thunderbolts*"presentó la nueva película

La conferencia de prensa de "Thunderbolts"

Moderador: Florence, voy a empezar con vos. Porque la belleza de esta película es que es tan inmersiva: la música, las actuaciones, tu escena con David cuando él te dice que, ya sabés, no ve tus errores. Pero la verdadera inmersión viene de verte realmente sumergirte en estas secuencias de acción. Y sé que ya hablaste un poco sobre la acrobacia y sobre saltar desde el segundo edificio más alto del mundo. Pero quiero hablar con vos sobre eso desde una perspectiva de personaje y de inmersión, sobre cómo eso nos ayuda a nosotros a sumergirnos en el mundo y a creer que tu personaje haría eso. ¿Podés hablar de ese salto desde tu perspectiva como Florence, pero también sobre por qué ella haría ese salto? Y también un poco más sobre la parte técnica de cómo lo lograste.

Florence Pugh: "Primero, me gustaría decir que, obviamente, ninguna de las acrobacias sería posible sin los dobles de riesgo, los encargados del cableado y la coreografía que fue diseñada por brillantes especialistas durante semanas antes del rodaje. Así que, por mucho que me guste decir que hice una parte de mis acrobacias, también hay muchas en la película que no soy yo. Así que solo…no quiero atribuirme todo. Pero en cuanto a, sí, abordarlo desde Florence: cuando leí el guion y abrí la primera página, fue una forma tan impresionante de empezar la película, y realmente, realmente me permitió entender dónde estaba ella.

Cuando lo estás leyendo, ya sabés, en la página, sí se sentía como si ella estuviera saltando de un edificio acompañada por la voz en off, como si estuviera quitándose la vida. Y cuando lo leí, recuerdo haber pensado en lo poderoso que era empezar una película así, y en la confianza que, ya sabés, claramente todos ya tenían al incluir una posible acrobacia así en el guion desde muchos, muchos meses antes de empezar a filmar. Me pareció impresionante. Y también me impresionó de inmediato cómo, como espectador, entendíamos exactamente cómo se sentía ella. Y solo porque ella es, obviamente, una asesina, puede aterrizar. Pero para alguien que salta de un edificio así, con la voz en off, es algo desgarrador. No es una imagen agradable, y por eso cuando realmente da el paso, a todos se nos revuelve el estómago. Es una imagen que todos asociamos únicamente con que algo está realmente, realmente mal.

Así que me encantó ser parte de eso. Abordándolo desde Yelena, la forma en que siempre pensé en ella en esa secuencia inicial es que está completamente perdida. Ya no tiene ninguna razón para estar ahí. Perdió a su hermana, perdió a su familia. La relación con su padre se ha desvanecido por completo. Y está en tal estado y con una mentalidad tal que está dispuesta a ponerse en riesgo. Y por eso cosas como, por ejemplo, en las primeras pruebas de vestuario, yo iba a estar con mi traje de superheroína y dije: no, no, no. Si ella realmente se está poniendo en todas estas situaciones para potencialmente ser asesinada, tiene que estar con algo que no la proteja. Entonces empezamos a discutir la idea de que estuviera en un buzo deportivo. Como que, si va a hacer todas estas misiones y va a pelear, quitémosle esa capa extra de protección, que sería su traje, y que tendría, ya sabés, todos sus botones y sus gadgets.

Así que aunque, ya sabés, sigue haciendo todas estas cosas geniales y estas acrobacias increíbles, en realidad, está entrando a una misión completamente desprotegida. Y eso también le agrega una textura a cuán desesperada está por que alguien la detenga. Así que sí, todas esas cosas estaban presentes. Y después, por supuesto, tenés que actuar encima del edificio más alto.Y fingir como si no diera miedo y fingir como si quisieras saltar. Una locura. Tantas capas distintas".

Moderador: Hay todo un arco en ese momento, a nivel de personaje. Hablando de maravillas, el plano secuencia después de eso, por encima, con la prefiguración de las sombras, fue increíble. Y luego el plano secuencia más adelante con todos los Thunderbolts, que es notable. David, tu personaje es tan cálido y reconfortante. Como una manta calentita, de verdad. Por la forma en que él afronta la vida. Quiere estar en la caja de cereales Wheaties. Es como un fan. Ya sabés a lo que me refiero, ¿no? ¿Podés hablar de cómo, cuando interpretás a alguien así, te saca a relucir a tu niño interior? En serio, ¿te da consuelo interpretarlo? ¿Y podés contarnos dónde ha estado desde Black Widow?

David Harbour: "Sí, totalmente. O sea, ya sabés, se podría argumentar que su obsesión con revivir su gloria pasada viene de una especie de trastorno causado por el fracaso y por todos estos lugares oscuros. Y aun así, también es que simplemente le encanta ser un superhéroe. Y creo que hay una parte de mí, como actor, que tiene un trasfondo muy detallado, con cosas oscuras. Y al mismo tiempo, también estoy yo como un nene poniéndome un traje de superhéroe, en una película de Marvel, sentado en una escena con todos estos actores increíbles a los que adoro, y simplemente pensando: chicos, hoy nos toca pasar el día juntos. [ríe] O sea, él tiene algo muy de cachorro. Y realmente, realmente me encanta que la película me permita interpretar eso. Sí".

Moderador: Voy con Julia Louis-Dreyfus, que está increíble en esta película, realmente notable. Y me ha encantado tu recorrido en las películas de Marvel, y has podido retomar a este personaje varias veces ya. Sé que, obviamente, con la televisión —con Seinfeld y Veep, por ejemplo— también tuviste la oportunidad de volver a un personaje varias veces. ¿Hay una sensación similar al ponerte en la piel de un personaje en cine varias veces a la que se siente al retomarlo en episodios de televisión? ¿Y podés hablar un poco sobre su arco desde la televisión hasta ahora, pasando por las películas Wakanda Forever y Black Widow?

Julia Louis-Dreyfus: En realidad, diría que es diferente a interpretar a un personaje semana a semana en una serie episódica de televisión. Y diría que, en televisión, por supuesto, a medida que vas entrando en el ritmo de interpretar a un personaje, claramente lo llegás a conocer más. Pero en este caso, fue como meter apenas un pie, y luego otro poquito, y otro poquito más. Y en esta película en particular, realmente llegás a conocer quién es esta persona. Y entonces esta experiencia —aunque amé todo lo anterior— fue algo con mucho más contenido, con mucho más para explorar desde una especie de… bueno, yo me refiero a ella como una especie de “anti-villana”, del mismo modo en que estos chicos son anti-héroes. Porque creo que acá tenés la oportunidad de entender tal vez por qué ella es como es. Y eso no necesariamente justifica las cosas, pero sí permite entenderlas. Y, sinceramente, es la forma en la que uno debería abordar un personaje en cualquier circunstancia, ya sea que sea considerado el bueno o el malo, que es sin juzgarlo. Así que esa fue una manera realmente emocionante de abordar a Valentina y su impulso".

En tanto, el resto de los actores no solamente se entretuvieron durante las respuestas de sus compañeros, sino que también contaron algunos detalles. Sebastián Stan, por ejemplo, reveló que "la conexión de la gente con la película estará en lo reales que son estos personajes". Y aseguró, para cerrar, que el mayor mensaje es cómo los Thunderbolts aprenden de su pasado haciendo así que su personaje pueda continuar saltando hacia una redención.

Sinopsis oficial de "Thunderbolts"

Marvel Studios presenta al equipo poco convencional de antihéroes integrado por Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardián Rojo, Fantasma, Taskmaster y John Walker. Tras verse atrapados en una trampa mortal tendida por Valentina Allegra de Fontaine, estos desilusionados inadaptados deben embarcarse en una peligrosa misión que los obligará a enfrentarse a los rincones más oscuros de sus pasados. ¿Este grupo disfuncional se dividirá, o encontrará la redención y se unirá como algo mucho más grande antes de que sea demasiado tarde?