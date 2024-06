Matías Alé se hizo viral: le propuso casamiento a su novia en la entrega del Martín Fierro Federal

matias ale propuesta de casamiento.mp4

Ante esto, los conductores de los premios, Guillermo Andino y Pamela David hicieron subir a la joven de 22 años al escenario a la espera de la propuesta del actor. Tal es así que, después de verla llegar a su lado, Alé procedió: "Mi amor, tengo amor, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi mamá, tengo a mi papá. No te voy a sacar el anillo, voy a sacar la alpargata de mi hermano, Elías, que sin él yo no estaría acá".

"Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha... como en la película de Viven. Gracias Elu porque hace 25 años te fuiste hasta Luján caminando para que yo quede en un casting. Sabés dónde Pamela... en canal 2, en América. Gracias doctor (Daniel) Vila", siguió.

Por último, cerró con la propuesta: "Tenés el Martín Fierro en tu mano, me venís bancando... no se cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?". "Sí, obvio", respondió su novia sorprendida. Y, con mucha emoción se fundieron en un abrazo en el que no pudieron dar fecha certera de la boda, pero sí prometieron hacerla durante otra entrega de premios.

El sueño de Matías Alé es ser padre:

Durante una entrevista con "Right Now", el programa de C5N, Matías Alé confesó cuál es su más preciado sueño. "Martina me reavivó las ganas de tener pareja y de amar y ser padre. Quiero que mi legado sea ese", expresó el actor muy emocionado hablando de su nuevo amor y el gran presente personal que tiene.

Luego de esto, expresó que ya tienen nombre para sus hijos: "Juan Matías, mi papá se llamaba Juan Carlos, el segundo nombre va a ser Juan y el primero va a ser Otto... Otto Juan", fueron sus palabras exactas.

