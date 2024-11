Mauro Icardi habló de su conflicto legal con Wanda Nara: qué dijo

Fue debido a esto que, con el fin de cortar todo tipo de especulaciones y comentarios sobre él, Icardi hizo un descargo. El deportista habló con Pepe Ochoa para LAM por primera vez haciendo unas declaraciones contundentes y fue leído por el panelista.

Qué dijo Mauro Icardi de su conflicto legal con Wanda Nara

Icardi

“Porque quiero cuidar las recomendaciones que me dan mis abogadas, en este punto es importante que todo lo que declare solamente sea en la justicia. Respeto mucho el trabajo de todos ustedes. Cuando hable será porque ya expresé todo primero donde se debe manejar esto, que es en la Justicia”, sentenció en primer lugar.

Aún así, no dudó en dejar en claro algunas cuestiones que lo involucran. “Para no desmerecer un tema que es tan delicado y están involucradas mis hijas, porque a mí me interesa preservarlas y cuidarlas. No me interesa el circo mediático que están haciendo del otro lado de algo tan triste para mí y sensible, como es la fractura de una familia”, explicó.

En ese sentido, Icardi continuó: “Mi prioridad hoy es cuidar a mis hijas, espero que esto no afecte ni a ellas ni a los hermanos. Mi otra prioridad es cuidar mi recuperación porque mi pierna y la rehabilitación física son con lo que trabajo y el sustento de una familiar".

“He cumplido siempre con mis obligaciones como padre, ya tendremos tiempo de charlar personalmente. Lamento que en este momento hablar pueda entorpecer la causa que están llevando adelante los abogadas”, finalizó el deportista ya con visible sensibilidad.