Maxi López, sin piedad contra Mauro Icardi: "Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima"

Como era de esperarse, los medios fueron a buscar a Maxi, aprovechando su paso por la Argentina y, lejos de mostrarse distante, el exfutbolista se involucró de lleno con sus comentarios: "Estoy súper tranquilo, estoy concentrado en mis chicos", comenzó indicando.

Cuando el cronista de LAM le consultó por los agravios de Icardi hacia él: "Bueno, no pasa nada, cada uno vive el calvario que quiere vivir, no me interesa lo que hace", señaló en referencia al delantero del fútbol turco.

Tras ser consultado por los dichos de Mauro sobre que no se encargaba de sus hijos, sostuvo: "No, mis chicos vinieron a pasar las vacaciones conmigo a Suiza, ahora vine unos días para estar con ellos acá, así que lo que él diga o lo que él haga es cosa de él", disparó.

Ante el cuestionamiento del futbolista sobre el rol de Maxi como padre, el exmarido de Wanda Nara fue lapidario: "Hay que ver, tienen que ver el video de lo que dicen las chicas, las hijas de él (Francesca e Isabella). Yo estaba presente. Pregúntenle a él si las chicas quieren estar con él".

maxi contra mauro.mp4

Respecto a su vínculo con Wanda Nara, aseguró que está todo "súper bien" y "tranquilo". Y agregó: "Estaban todos los chicos, estaban mis hijos, las hijas de ella, súper tranquilo, relajado. Vinimos para pasar un momento en familia y tranquilos. Yo tengo mi familia que está en Suiza también, estoy acá por mis chicos y ese es mi plan".

En torno a las vueltas de la vida que lo encontraron hace muchos años atrás en el ojo de la tormenta y hoy el apuntado es Icardi, Maxi remarcó: "¿Viste cómo cambian las cosas? Las cosas, al final, terminan saliendo y se ve la verdad".

Respecto de su relación con Mauro, fue categórico: "Nunca me quiso enfrentar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima".