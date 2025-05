Máximo Menem rompió el silencio sobre su herencia y las disputas familiares: qué dijo

El joven, que hoy tiene 21 años, confirmó que fue él quien recibió la herencia de su padre, fallecido el 14 de febrero de 2021 a los 90 años. Sin embargo, lejos de mostrarse entusiasmado por los bienes, dejó en claro lo doloroso que fue atravesar las disputas familiares: “La he pasado tan mal con ellos, me han hecho la vida imposible, así que no hay mucho cariño, me duele, pero así es la realidad”.