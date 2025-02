Melody Luz contó que discutió con Alex Caniggia por Lali Espósito: qué pasó

Alex, conocido tanto por su linaje como por su actitud provocadora, ha mostrado en sus redes sociales un estilo de vida ostentoso y una postura firme en favor de las ideas de Javier Milei, tras su victoria en las elecciones presidenciales.

Melody Luz, quien conoce bien la personalidad de su pareja, contó: “Siempre se arma quilombo con él, es lo que busca”. Además, explicó que para Alex esto forma parte de un personaje que ha construido en los medios.

Alex Caniggia Melody Luz.jpg

Ante la consulta de Pepe Ochoa sobre sus charlas antes de que Alex publique un video, Melody explicó que, aunque a veces le pregunta si está seguro de lo que va a hacer, sabe que, si la respuesta es afirmativa, el video se grabará: “Me dice ‘Mirá, quiero grabar este video’, y yo le digo ‘¿Estás seguro pa?’ Cuando me dice que sí, ya sé que lo va a hacer, entonces le digo ‘¿Querés que te grabe?’”.

Sin embargo, aclaró que no siempre está de acuerdo con su pareja: “Somos muy distintos, somos medio el Ying y el Yang. No pienso como él en muchas cosas, ni actuaría como él”. Cuando Ochoa le preguntó por qué Alex se mostraba tan polémico, respondió entre risas que es algo que no entiende: “Le gusta la polémica, que se hable de él”.

La diferencia de enfoques también se hizo evidente cuando Alex atacó públicamente a Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Melody reveló que se molestó mucho con su pareja: “Cuando se metió con Lali, yo me calenté, lo paré un poco”.

alex caniggia melody luz lali esposito.mp4

La crítica de Alex, que incluía comentarios ofensivos hacia la cantante y la llamaba "zurdita", causó gran revuelo. Melody, como defensora de la artista, explicó por qué se había molestado: “Consumí toda la vida a Lali, me parece lo más del mundo”.

Y añadió que le pidió a su pareja que no hablara mal de ella sin tener toda la información. “En casa intentamos no hablar de Lali ni de política. Yo sigo con mis ideales”, concluyó, dejando claro que hay temas que prefieren evitar para no generar más conflictos.