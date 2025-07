Melody Luz redobla la guerra contra Mariana Nannis: la filosa burla que lanzó

Si bien no mencionó nombres, la referencia fue clara y directa. El mensaje se interpretó como una burla a los informes que circularon en los últimos días en programas de espectáculos, donde se detalló el mal estado de las propiedades de Nannis y la acumulación de impagos por expensas tanto en Buenos Aires como en Miami.

El conflicto entre ambas lleva años. Todo comenzó cuando Alex Caniggia decidió apoyar públicamente a su padre en la batalla legal contra su madre. Desde entonces, la distancia entre Nannis y la pareja se profundizó. Según contó la propia Melody, fue expulsada del departamento del Faena estando embarazada, episodio que marcó un quiebre definitivo.

“Pensaba que yo quería ocupar el departamento por parir a su nieta”, recordó la bailarina en una entrevista televisiva junto a Alex. Pese a ese episodio, asegura que decidió irse en buenos términos, incluso dejándole un ramo de flores a Mariana en señal de agradecimiento.

El distanciamiento familiar no solo afecta la relación con la madre del Emperador, sino también con su hermana Charlotte. “Me peleé con mi hermana por unas historias que subió. No me gustó y la bloqueé”, confesó Alex, defendiendo a su pareja. Melody, por su parte, aseguró que con Charlotte tampoco hay vínculo desde hace más de un año y apuntó: “Le molestó que le diga que tenía que ir a terapia”.

Sobre la raíz del conflicto familiar, Alex fue contundente: “Desde que se separaron mis padres, mi mamá se portó muy mal con mi viejo, lo acusó de cosas que no fueron ciertas. Yo tengo una daga en el corazón por eso”.

Melody cerró con una reflexión sobre su lugar en la familia Caniggia: “Me banqué discriminaciones por ser de San Martín y tener padres trabajadores. Parece que eso no alcanza para algunos, pero para mí es motivo de orgullo”.