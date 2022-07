Tenía una deuda, llamó a la radio y los oyentes recaudaron más del doble

"¿De cuánto es?", le consultaron desde el panel: "80 mil pesos", respondió de forma contundente.

Allí, decidieron poner un alias de Mercado Pago para poder ayudarla a recaudar el dinero necesario para terminar con sus deudas. Y pasó lo inesperado: la gente que estaba escuchando el programa se solidarizó con la chica y comenzó a donarle dinero.

"Hay 180 mil pesos, no lo puedo creer. Yo no quiero cargar a mi familia con mis problemas, por eso se me fue juntando. Ahora hay 300 lucas, que locura", se sinceró. Y añadió: "Gracias a todos es un momento vulnerable muy difícil gracias de corazón".

Por último, Occhiato, visiblemente conmovido, reflexionó: "Gracias a la gente que nos escucha, habla de una empatía y de un sentido de ponerse en el lugar del otro. Me enorgullece que nos siga esta gente, que nuestros oyentes sean así".