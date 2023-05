México: desgarrador mensaje de la novia del joven argentino asesinado a machetazos

El trágico episodio tuvo lugar el viernes pasado mientras los tres amigos almorzaban en una playa de Costa de Oaxaca. De imprevisto, un hombre desconocido -luego identificado como Cruz Irving- se acercó y, sin mediar palabra, los atacó con un machete. Las heridas en la cabeza le causaron a Gamond un daño neural irreversible que le provocó la muerte.

El desgarrador mensaje de Carmela Martínez, la novia de Benjamín Gamond

“La familia Gamond informa, con inmenso dolor, la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio”, señaló el grupo familiar del joven en un comunicado. “Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, expresaron.

A la despedida se sumaron los hermanos. “¡Volá muy alto, torito! Nos veremos de nuevo. Te amamos”, escribió Marcos, uno de ellos. Por su parte, Facundo compartió un emotivo video en el que se observó a los profesionales de salud del hospital en el que falleció el joven conformar una caravana llena de aplausos, mientras lo trasladaban por un pasillo rodeado de médicos, enfermeros y administrativos.

“Así te despedimos, hermanito del alma, como un héroe”, escribió Facundo junto al emotivo homenaje, que compartió a través de su perfil de Instagram. Y agregó: “Gracias, Benja, por ser lo que fuiste. Todos vamos a aprender de vos”.

En tanto, la familia de Benjamín decidió donar los órganos del joven tras sufrir la muerte cerebral.