Brenda Asnicar posó en una microbikini XXS y bucaneras

En el pie de foto de la publicación, la it girl dejó un profundo y sentido mensaje de amor propio a sus 1,3 millones de seguidores: “Cuando aprendés que estar solo amándote a vos mismo es un tesoro de oro valioso, hacés que todo brille a tu alrededor”, escribió.

El pedido urgente de Brenda Asnicar

Brenda Asnicar se encuentra en plena gira musical por las ciudades más importantes del viejo continente, pero en los ratos libres aprovecha para disfrutar los últimos días de verano que está viviendo aquella parte del mundo. “Hace cuatro meses que ni siquiera estoy con alguien, me gustaría tener un compañero”, reveló en Agarrate Catalina.

“Yo cuando estoy con alguien trato de ocultar un poco, de mantener bien bajo el perfil porque realmente no me gusta que la gente sepa”, aclaró Asnicar, pero reveló que “estoy muy bien sola, pero llevo cuatro meses sola en Europa, y la verdad me encantaría compartir este momento de mi vida con alguien”. “Si hay algún novio fiel, que está escuchando la radio en este momento, busco un compañero”, pidió la actriz.

Y explicó por qué mantiene un perfil bajo con sus parejas: “Me han juzgado por las parejas”. “A veces me duele un poco cuando por ejemplo se sorprenden porque estuve con Carlos Tevez, como si fuera difícil, y la verdad que tengo un recuerdo de él hermoso, de todos mis exnovios, fueron todos buenas personas”, cerró.