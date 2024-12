Migue Granados volvió a hablar de la guerra de streaming con Nico Occhiato: qué dijo

En diálogo con LAM, Migue no fue con vueltas y habló de las acusaciones en su contra. "No es robar, yo entiendo que esas son susceptibilidades que alteran a los fans de un canal o del otro. Pero no es robar, se llama trabajo. Y el trabajo es lo que necesitamos para vivir", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Entonces si a vos te llaman de un lugar y te dicen, che, ¿te gustaría estar acá? Y te dicen, sí, me encantaría, pero me encantaría ganar un poco más, entonces vos arreglás. No, porque no es, andate de ahí, te doy el cuádruple. No, ¿te gustaría venir? Esta es mi oferta".

Embed - LUZU vs. OLGA: La guerra de los CANALES DE STREAMING está QUE ARDE

"No es mala leche, no es mala leche. Y después con Marti, que estuvieron hablando de eso todo el fin de semana, a Marti Benza yo la llamé para otro proyecto espectacular que vamos a hacer el año que viene, que no es en el verano, porque vi que estuvieron diciendo, Luquita Rodríguez, Beder, ella, eso no es verdad".

Luego, opinó de Nicolás Occhiato. "Era una situación incómoda para todos. Para Nico, pero yo no estoy pensando en cagar a Nico. Yo estoy pensando en divertirme el año que viene. Y necesito una piba para jugar, ¿Entendés? Como fue Gime Accardi en su momento", dijo Migue Granados.

"Entonces, nada, son equipo de fútbol y es trabajo, loco, es laburo. Entonces vos vas a un lugar con mejores condiciones y que te prometen que vas a hacer las cosas mejor, hay que cumplirlo. También puede salir tiro por la culata, pero bueno. Pero no es desarmar, no es cagar, no es debilitar", expresó.