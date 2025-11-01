Milo J fue a la casa de sus fanáticos y les hizo una entrega especial

Embed - Milo J on Instagram: "salí a entregar unas firmadas por baires, NOS VEMOS EN VÉLEZ (todavía hay entradas para el 19 de diciembre)" View this post on Instagram A post shared by Milo J (@milo.j)

“La vida era más corta", el nuevo álbum de Milo J

El nuevo álbum de Milo J, “La Vida Era Más Corta”, se convirtió en uno de los álbumes más escuchados del mundo, en su primera semana de lanzamiento. El material irrumpió en la escena internacional con fuerza, debutando en el Top 5 Global de Spotify y consolidando al artista como una de las voces más singulares y visionarias de la nueva generación argentina.

Su corte “Niño” acompañó este hito, posicionándose como uno de los tracks más escuchados del mundo (#5 GLOBAL), con un impacto notable en países como Argentina (#6), Bolivia (#11), Chile (#17), Uruguay (#19), Ecuador (#32), Perú (#40) y más de una decena de mercados latinoamericanos y europeos.

El fenómeno se replicó a nivel regional: todas las canciones ingresaron en el Top 100 de Spotify Argentina y Uruguay, mientras que el disco logró presencia completa en el Top 200 de España, Chile, Paraguay y Bolivia, confirmando el alcance internacional de un artista que trasciende fronteras a tan solo 18 años.

Con una propuesta que trasciende géneros y fronteras, el álbum se presenta como una obra conceptual, emocional y profundamente arraigada en la identidad regional. Producido por el propio Milo J junto a Tatool y Santiago Alvarado, el disco recorre 15 canciones que entrelazan lo ancestral con lo contemporáneo, con una lírica que habla de tiempo, memoria, cicatrices y transformación. Incluye colaboraciones con figuras históricas como Mercedes Sosa, Cuti y Roberto Carabajal, y Silvio Rodríguez, además de artistas contemporáneos como Trueno, Soledad, Nicki Nicole, Yami Safdie, AKRIILA, Paula Prieto, Radamel y la agrupación uruguaya Agarrate Catalina.

La propuesta visual refuerza la narrativa del disco, con visualizers grabados en Santiago del Estero, que rompen con los estereotipos folklóricos y proponen una mirada actual, cinematográfica y profundamente humana.