Milo J, tras ser censurado por el Gobierno: "No sé qué excusa tiene el Presidente"

"Ya sabemos cómo funciona esto. No voy a poder darles el show que les iba a dar hoy. Estoy muy triste por esto. Tienen preparados policías afuera para que si entra la gente repriman, así que, si están afuera, por favor, váyanse tranquilos", dijo el cantante, quien también aclaró que el disco deluxe de 166 se publicaría este miércoles a las 21 horas, aunque el evento fue cancelado.

"No quiero que a ningún fan le pase nada, en serio, pórtense bien. Teníamos todo el escenario preparado y nos lo volaron a la mierda. Supongo que juntar 20.000 personas en un espacio de memoria al Gobierno actual no le gusta", se quejó, y pidió nuevamente a sus seguidores que se alejaran del lugar para evitar incidentes con la policía.

Y agregó: "No cobré entrada, lo quise hacer gratis para no recibir ningún pago por esto. Yo no sé qué otra excusa tiene el Presidente para cortarnos estas cuestiones, supongo que no le gusta la música de ahora", cerró, entre risas.