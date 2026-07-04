Brenda Asnicar frenó su show ante una fan descompuesta y fue ovacionada en Italia

"Amigas del corazón", el tour de Brenda Asnicar y Laura Esquivel

El Amigas del Corazón World Tour comenzó el 17 de junio en el Lycabettus Theatre de Atenas y luego pasó por Madrid (Movistar Arena) y Marbella (Starlite), antes de desembarcar en Italia. Producida por Live Nation, la gira continuará en América Latina a partir del 31 de julio en Guayaquil (Coliseo Voltaire), con presentaciones confirmadas en Ciudad de México (Auditorio Nacional, 2 de agosto), Bogotá (Movistar Arena, 23 de septiembre) y Lima (Costa 21, 25 de septiembre).

El espectáculo recupera las canciones de Patito Feo, la serie juvenil de Canal 13 que en 2007 convirtió a Asnicar y Esquivel en figuras internacionales bajo el nombre Il Mondo di Patty en Italia. En diálogo con el podcast español Súper Zeta, ambas recordaron que el fenómeno televisivo no les dejó grandes ganancias en su momento.

“Nosotras ganábamos el mínimo, lo mínimo que puede ganar un actor. Siempre fue el mínimo”, señaló Asnicar. Sobre las regalías, agregó: “Dos pesos con cincuenta”, en referencia a los ingresos que percibían por la música.

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Con el tiempo, ambas artistas señalaron que fue el trabajo en giras lo que les permitió consolidar su situación económica. “Pudimos comprar nuestras casitas, que es un sueño para cualquier artista. Pero ricas, millonarias, con la serie, no”, explicó Asnicar.

El año pasado, Brenda y Laura volvieron a encontrarse públicamente en una acción promocional previa al tour. Allí, Asnicar presentó a su excompañera con elogios: “Música histórica, icónica, legendaria,una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, dijo ante el aplauso del público.

Durante la charla, ambas repasaron escenas de Patito Feo y revivieron con humor los intercambios de sus personajes, generando risas en el estudio. Dos décadas después del fenómeno original, el Amigas del Corazón World Tour sigue convocando multitudes en distintos países con un repertorio que marcó a toda una generación.