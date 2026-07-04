Brenda Asnicar frenó su show ante una fan descompuesta y fue ovacionada en Italia
La cantante detuvo su presentación en el Unipol Forum de Milán por una fanática y sus seguidores se lo devolvieron con aplausos. Los detalles en la nota.
En una noche cargada de emoción en el Unipol Forum de Milán, Brenda Asnicar sorprendió al público al frenar de manera inesperada su interpretación de Rezo por vos —el tema de Charly García y Luis Alberto Spinetta— tras advertir que una fan del público atravesaba un problema de salud.
El hecho, registrado por los asistentes, terminó convirtiéndose en el momento más comentado del cierre italiano del Amigas del Corazón World Tour, la gira que realiza junto a Laura Esquivel. “Paren, paren, paren un segundo el concierto. ¿Qué está pasando? Hay alguien que se siente mal”, expresó la artista entre italiano y español, mientras solicitaba agua y aguardaba la intervención del equipo médico.
Tras confirmarse que se trataba de una crisis respiratoria, Asnicar fue contundente: “Esperamos un segundo hasta saber que ella está bien y después continuamos el concierto. Si no, no se continúa. Disculpen, pero yo no me puedo presentar así”. Su reacción fue celebrada con una ovación por parte del público.
Minutos más tarde, una vez que la fanática fue asistida y estabilizada, la cantante se acercó personalmente para verificar su estado y entregarle agua. “Ahora quiero saber... no, quiero ver si todo está bien. Cuéntame qué pasó, ¿de acuerdo?”, le dijo antes de retomar la función. Con la situación bajo control, anunció: “Empecemos de nuevo”, lo que dio paso a un nuevo aplauso generalizado.
El show en Milán marcó el cierre del tramo italiano de la gira. Previamente, Asnicar y Esquivel se habían presentado el 27 de junio en la Cavea del Auditorium Parco della Musica de Roma y el 28 en el Palapartenope de Nápoles. Al finalizar esa etapa, ambas compartieron un mensaje conjunto en italiano: “Tres shows, tres noches inolvidables y una manera bellísima de cerrar esta primera parte del tour en Europa”, escribieron. “Italia, gracias por todo. Las amamos”, añadieron.
"Amigas del corazón", el tour de Brenda Asnicar y Laura Esquivel
El Amigas del Corazón World Tour comenzó el 17 de junio en el Lycabettus Theatre de Atenas y luego pasó por Madrid (Movistar Arena) y Marbella (Starlite), antes de desembarcar en Italia. Producida por Live Nation, la gira continuará en América Latina a partir del 31 de julio en Guayaquil (Coliseo Voltaire), con presentaciones confirmadas en Ciudad de México (Auditorio Nacional, 2 de agosto), Bogotá (Movistar Arena, 23 de septiembre) y Lima (Costa 21, 25 de septiembre).
El espectáculo recupera las canciones de Patito Feo, la serie juvenil de Canal 13 que en 2007 convirtió a Asnicar y Esquivel en figuras internacionales bajo el nombre Il Mondo di Patty en Italia. En diálogo con el podcast español Súper Zeta, ambas recordaron que el fenómeno televisivo no les dejó grandes ganancias en su momento.
“Nosotras ganábamos el mínimo, lo mínimo que puede ganar un actor. Siempre fue el mínimo”, señaló Asnicar. Sobre las regalías, agregó: “Dos pesos con cincuenta”, en referencia a los ingresos que percibían por la música.
Con el tiempo, ambas artistas señalaron que fue el trabajo en giras lo que les permitió consolidar su situación económica. “Pudimos comprar nuestras casitas, que es un sueño para cualquier artista. Pero ricas, millonarias, con la serie, no”, explicó Asnicar.
El año pasado, Brenda y Laura volvieron a encontrarse públicamente en una acción promocional previa al tour. Allí, Asnicar presentó a su excompañera con elogios: “Música histórica, icónica, legendaria,una de las mejores voces de la Argentina. Talentosísima, habla en mil millones de idiomas y canta maravilloso. Laurita Esquivel, por favor, adelante”, dijo ante el aplauso del público.
Durante la charla, ambas repasaron escenas de Patito Feo y revivieron con humor los intercambios de sus personajes, generando risas en el estudio. Dos décadas después del fenómeno original, el Amigas del Corazón World Tour sigue convocando multitudes en distintos países con un repertorio que marcó a toda una generación.
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