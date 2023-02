Cuántos años cumple Mirtha Legrand y cómo será su festejo

En ese sentido, dio algunos detalles sobre cómo será la gran celebración: “Mañana tengo gente a la noche, seremos unas 45 personas. Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”.

Emocionada, a sus 96 años, Mirtha Legrand agradeció los mensajes y el afecto que recibió por su cumpleaños, destacando el respeto del público a su trayectoria.

“Este año, la gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices. Nadie me falta el respeto, todos son muy cariñosos y afectuosos conmigo. Llegar a esta edad y tener este caudal de público es emocionante”, remarcó en Tn.

Además, se emocionó al hablar de su hermana gemela Goldy, quien murió el 1 de mayo de 2020 y expresó: “Yo soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla”.