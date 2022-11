El contrapunto de Marcos Camino de Los Palmeras y Fernán Quirós

Ante este cuestionamiento, el ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires respondió: "Porque la Argentina lleva demasiados años de estar cada día peor. La mitad de la población está severas dificultades socioeconómica y tenemos gente que perdió su capacidad de trabajar y sentirse digno de lo que hace. Es un momento histórico del que tenemos que salir rápidamente, y de eso se sale construyendo y compartiendo una visión de país en común".

"No entiendo lo de histórico", insistió el músico, y continuó: "Tengo 72 años y trabajamos de todo tipo de cosas porque no siempre vivimos de la música y nunca recibimos lo que hoy recibe la gente".

Fue en ese momento que Marcos Camino tomó algo que había dicho el Quirós sobre su decisión de no vacunarse cuando le tocaba en plena pandemia y cuestionó: "Usted dijo que fue el último en vacunarse, no sé, como un mártir y eso no cambia la cuestión. Si todos respetamos el turno, no veo si yo tengo el turno en agosto, voy a esperar a hacerlo".

Ante este planteo, el médico le manifestó: "Comparto tus palabras, yo no quise decirlo en ese sentido. Era un momento difícil y me pareció importante priorizar a otras personas porque yo sabía cómo cuidarme".

"Quizás se me entendió mal, es que cuando llegó el turno de cada uno, ¿por qué va a dejarlo pasar?", subrayó el acordeonista, en medio de las explicaciones de los otros invitados que intentaban justifica la decisión del ministro de Salud.