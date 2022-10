Feinmann se bajó del programa de Mirtha Legrand: qué pasó y quién lo reemplaza

Quién reemplaza a Feinmann en la cena de Mirtha Legrand

Pocos minutos después de confirmar a Feinmann, la producción cambió el nombre y sumó a Ceferino Reato, el biógrafo oficial del genocida Jorge Rafael Videla.

¿Qué pasó con Feinmann? Según informó Laura Ubfal Eduardo Feinmann se descompuso en este jueves y no no pudo hacer su programa de La Nación+, con lo cual avisó que este vienres no podría participar de la grabación de la mesa de Mirtha.