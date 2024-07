Flor Peña: "La grieta cambió, hay muchos que estaban enfrente mío y ahora estamos todos de este lado"

Sin embargo, también Mirtha afirmó: "Ella ahora está más tranquila igual". Aún así, Robertito Funes Ugarte, otro de los invitados, declaró: "La grieta está, pero está más suavizada ahora". Seguido a esto, Peña opinó: "No. La grieta está distinta ahora. Ahora ya no es más una grieta ideológica, ahora yo siento que es una grieta humana. Yo de repente me encuentro con gente que estaba enfrente mío en el mismo lugar, todos de este lado".

En ese sentido, profundizó: "Cuando uno va creciendo, uno empieza a pensar en las ideas. No importa quién las lleve a cabo, qué es lo que vos querés. Yo siendo una mamá de tres hijos pienso qué Argentina me gustaría para mis hijos, qué me gustaría que suceda". Por su parte, Mirtha Legrand le preguntó qué tipo de país le gustaría.

Embed - Mirtha reconoció el distanciamiento con Flor Peña por política y hablaron de la gestión de Milei

"Bueno, no es esta la que me gustaría", dijo sin dudarlo Peña haciendo referencia a la gestión de Javier Milei. Tras esto, continuó: "No es esta actual, pero lo digo con mucho respeto. No tengo la certeza de cómo son las cosas, pero sí sé lo que yo pienso y me parece que en este momento necesitamos poder conversar algunas cosas que tienen que ver con que no me gusta que haya tanto odio, no me gusta que naturalicemos la violencia, me parece que no es desde ese lugar que vamos a construir algo bueno. No me gusta que escrachen periodistas, me parece que no es por ahí".

Al mismo tiempo, la intérprete habló de las redes sociales y el odio que se genera a través de ellas: "Me parece que hoy Twitter se convirtió en un lugar donde hay odio. Yo antes era muy twittera y me tuve que ir porque llega un momento en el que te hacen daño. Pero digo, creo que podemos construir una Argentina más justa, primero respetándonos".

Fue allí cuando comenzó a hablar de Javier Milei, pidió un Estado presente porque sino "no hay manera de que el Estado no esté presente para llevar a los más humildes lo que se necesita". En ese momento comenzó un intenso debate en la mes de Mirtha Legrand entre todos los presentes que culminó con todos abriendo las puertas a distintas opiniones.